Côn đồ bắt giữ người đòi tiền chuộc

Qua xác minh, Công an huyện Đông Hòa đã nhanh chóng xác định: vào khoảng 13 giờ cùng ngày, Lê Minh Hoàng (SN 1986) cùng một số đối tượng khác là: Nguyễn Đồng Dương (SN 1989), Trần Thi Văn (SN 1993), Lê Văn Minh (SN 1989), Trần Minh Lâm (SN 1985), Nguyễn Văn Hữu (SN 1989, cùng trú thôn 4, xã Hòa Vinh), Ngô Văn Nhánh (SN 1989, trú xã Hòa Tâm) và Nguyễn Hoàng Triều (SN 1980, trú xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa) rủ nhau đến quán Bờ Kè, thôn 5, xã Hòa Vinh tổ chức ăn nhậu. Tại đây, nhóm của Hoàng tình cờ gặp Nguyễn Mười (SN 1989) đi cùng Nguyễn Thùy Viễn (SN 1975, cùng trú xã Hòa Tân Đông) và Nguyễn Hữu Sý (SN 1981, trú xã Hòa Vinh). Do có quen biết nên cả hai nhóm được chủ quán bố trí ngồi cùng bàn.

Khi nhóm của Mười vừa ngồi xuống bàn, liền bị nhóm của Hoàng kiếm cớ gây sự. Một đối tượng trong nhóm của Hoàng bất ngờ cầm vỏ chai bia đánh thẳng vào đầu Sý, buộc Sý phải ngồi im nếu không sẽ bị “xử đẹp”. Sau đó, Hoàng kẹp cổ Mười gí vào gốc cây rồi đe dọa: “Trước đây mày đã vào nhà tao bắt trộm bảy con gà, hôm nay mày phải đưa tao 14 triệu đồng, nếu không tối nay bọn tao sẽ đem mày lên cầu Bàn Thạch và giết chết”. Khi Mười vừa mở lời thanh minh, liền bị đánh đập dã man.



Năm đối tượng trong vụ án

Quá hoảng sợ, Mười đành phải nhận đã bắt trộm gà và quì lạy van xin bọn chúng cho về nhà chạy tiền. Nhưng bọn chúng buộc nạn nhân phải gọi điện thoại về cho người nhà, yêu cầu thế chấp tài sản đem tiền đến chuộc.

Sau đó Hoàng cùng đồng bọn lấy dao, rựa tiếp tục đe dọa, uy hiếp, trói Mười lại rồi áp giải về nhà Hoàng, đợi người nhà của Mười đem tiền đến chuộc. Sợ nhóm của Hoàng áp giải mình đến nơi khác để tiếp tục đánh đập, Mười dùng dằng không chịu lên xe liền bị bọn chúng dùng rựa đánh thẳng vào mặt khiến nạn nhân bị gãy sóng mũi.

Sau khi áp giải Mười về nhà mình, Hoàng cùng đồng bọn nhốt nạn nhân vào chuồng gà, tiếp tục đánh đập, ép buộc phải gọi điện thoại yêu cầu gia đình đem tiền đến chuộc. Thấy Mười bị nhóm bạn mình kiếm cớ gây sự, đánh đập tàn nhẫn, Nguyễn Văn Hữu lên tiếng ngăn cản và đề nghị Hoàng ngừng đánh đập, để nạn nhân về nhà liền bị Hoàng cùng Nhánh, Văn cầm gậy và cây sắt đánh ngất xỉu. Thậm chí khi lực lượng công an xã, công an huyện đến nhà yêu cầu Lê Minh Hoàng và đồng bọn phải thả người đã bị bắt giữ trái pháp luật, bọn chúng vẫn không chấp hành mà còn chửi bới, thách thức lực lượng thi hành nhiệm vụ, buộc lực lượng công an phải lập biên bản, xử lí.

Từ những chứng cứ thu thập được, Công an huyện Đông Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Hoàng cùng đồng bọn là Nguyễn Đồng Dương, Trần Thi Văn, Ngô Văn Nhánh và Trần Minh Lâm về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản. Người dân địa phương đang chờ đợi một bản án nghiêm khắc dành cho nhóm đối tượng trên.



Theo NGỌC BÍCH (CATP)