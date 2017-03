Côn đồ cắn công an

Không chỉ vậy, cả hai đã lăng mạ và chống đối lực lượng công an làm nhiệm vụ một cách quyết liệt. Nhung nói mình bị Sida và cắn vào cánh tay của một công an phường.

17h ngày 10/4, Lê Tất Minh, SN 1974, trú tại tổ 29 phường Khương Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội), đối tượng có 1 tiền án về tội cướp tài sản và Đặng Tuyết Nhung, SN 1982, trú tại đường Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình, đối tượng có 1 tiền sự về tội cố ý gây thương tích, đi trên xe máy BKS 29S2 – 5891, khi đến khu vực trước cổng chợ Cầu Giấy (Hà Nội) có va chạm giao thông với xe máy khác do một nam thanh niên điều khiển.

Tuy không bị ngã nhưng Minh và Nhung đã dừng xe lại, cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh tới tấp vào đầu, mặt khiến người thanh niên bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Công an phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, đã đến hiện trường và mời Minh và Nhung về trụ sở công an phường để giải quyết nhưng cả hai đối tượng đã không chấp hành, liên tục chửi bới, lăng mạ và thách đố lực lượng làm nhiệm vụ.

Khi đến trụ sở Công an phường Quan Hoa, Nhung cầm mũ bảo hiểm đập thẳng xuống nền nhà rồi tiếp tục chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Nhung nói mình bị Sida và lao vào cắn vào cánh tay phải của chiến sĩ Nguyễn Hoài Sơn, cán bộ Công an phường Quan Hoa. Đồng thời lúc đó, Minh đã xé tung khuy áo và cầu vai áo của chiến sĩ Phạm Tấn Linh, cán bộ Công an phường này.

Trong suốt thời gian bị tạm giữ ở Công an phường Quan Hoa, cả Minh và Nhung không khai báo thành khẩn, không hợp tác với cơ quan công an, liên tục chửi bới, lăng mạ các chiến sỹ công an. Minh không ngần ngại phóng uế ra phòng trực ban của Công an phường.

Ngày 11/4, Minh và Nhung đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, vụ việc đã được chuyển lên Công an quận Cầu Giấy giải quyết theo thẩm quyền. Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra quận Cầu Giấy đã ra quyết định tạm giữ Lê Tất Minh và Đặng Tuyết Nhung về hành vi chống người thi hành công vụ.