Côn đồ chặn xe buýt hành hung tài xế

Theo trình bày của anh Lê Hồng Hải, tài xế xe buýt số 15 mang biển kiểm soát 36M - 7709, trên đoạn đường từ thành phố Thanh Hóa chạy về hướng Nông Cống, khi xe chạy đến Trung tâm Hội nghị 25B thì có một vị khách lên xe trong tình trạng nồng nặc mùi rượu.

Chiếc xe buýt bị một nhóm người chặn lại.

Lên xe, do không còn chỗ ngồi, vị khách này nói không có chỗ ngồi thì không trả tiền. Lúc đó nhân viên bán vé là anh Trần Văn Tư có giải thích với khách là không trả tiền thì không được đi xe, đây là xe công cộng, mọi người phải theo đúng nguyên tắc. Lập tức vị khách túm cổ áo anh Tư dọa đánh. Sau đó vị khách xuống xe và đi xe khác về.

Sau đó khi xe buýt chạy đến chợ Trườngg Sơn thì có một tốp xe máy đứng chặn đường. Lúc này có 2 thanh niên, một cầm đá, một cầm chai thủy tinh, đòi tài xế mở cửa. Anh Hải không mở, lập tức 2 thanh niên này dùng đá và chai thủy tinh đập vỡ cửa kính, viên đá trúng ngay miệng anh Hải khiến anh bị rách môi, gãy răng.

Khu vực ghế ngồi của tài xế bị dây máu

Vụ việc trên khiến một số hành khách hoảng loạn, tài xế xe buýt phải vào trạm y tế xã Trường Sơn sơ cứu.

Phán đoán ban đầu, nhóm người hành hung anh Hải là do vị khách say rượu cầm đầu. Được biết vị khách này tên Sơn, là người sống ở xã Trường Sơn. Vụ việc đã được báo cáo đến Công an huyện Nông Cống và đang được điều tra.

Theo Đức Văn - Duy Tuyên (Dân trí)