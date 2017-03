Côn đồ chém trọng thương 2 cảnh sát

Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 10-7, trên phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên.

Nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng đã cử lực lượng xuống hiện trường xử lý.

Khi lực lượng công an đến, các đối tượng đánh nhau bỏ chạy. Tại hiện trường chỉ còn ông Nguyễn Đức Công Thanh (SN 1963, ngụ 124 phố Hồng Mai, bị thương tích nặng ở vùng đầu, mặt.

Ngay lập tức, lực lượng công an một mặt cử người đưa nạn nhân đi cấp cứu, một mặt triển khai 3 cán bộ làm công tác bảo vệ hiện trường phục vụ điều tra.Trong lúc lực lượng công an làm nhiệm vụ, khoảng 10 thanh niên đi trên một ô tô và 2 xe máy lao đến.

Nhận định đây là các đối tượng vừa tham gia vụ ẩu đả, ông Đặng Việt Quảng, Tổ trưởng Tổ Công tác Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng đứng chắn trước xe ô tô và hô to: “Công an đây, đề nghị các anh xuống xe”, thì bị đối tượng điều khiển ô tô húc thẳng làm ông Quảng bị gãy xương đùi, bất tỉnh.

Ngay sau đó, 6 thanh niên đi trên 2 xe máy dùng dao, kiếm xông vào tấn công hai cảnh sát hình sự còn lại. Trong đó, trinh sát Vũ Thái Sơn bị chém sạt bả vai, tay, mất nhiều máu. Lực lượng cảnh sát bắt được một đối tượng trong nhóm gây rối là Vũ Long Thành (SN 1976, ngụ phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng ).



Bước đầu, cơ quan công an làm rõ vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên là do mâu thuẫn trong một cuộc nhậu.



Sau khi hỗn chiến bằng tay chân, hai bên gọi thêm đồng bọn đến để tiếp tục “nói chuyện phải quấy”.

Được biết, người nhà của nạn nhân Nguyễn Đức Công Thanh đã nhận diện và trình báo cơ quan chức năng 3 nghi can “có số má” trong cuộc ẩu đả. Những người này đã bị tạm giữ. Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang tổ chức truy bắt các đối tượng còn lại.

Về phần hai cảnh sát, sau khi được cấp cứu đã qua cơn nguy kịch.