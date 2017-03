Côn đồ chém trọng thương công nhân cao su

Đến khoảng 16h30 phút cùng ngày, nhóm côn đồ này quay lại và dùng mã tấu, búa, gậy đập phá gần 1.000 chén hứng mủ cao su, phá nát năm xe gắn máy, đồng thời đuổi đánh, chém tới tấp các nhân viên của công ty đang khai thác mủ cao su.

Lãnh đạo công ty phải gọi điện cầu cứu lực lượng Công an xã Nam Nung và cảnh sát cơ động Công an huyện Krông Nô đến can thiệp, nhưng khi lực lượng công an đến nơi thì nhóm côn đồ này đã bỏ trốn.

Hậu quả, bốn nhân viên của công ty bị chém trọng thương phải đưa đến trạm y tế xã cấp cứu.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nâm Nung, nhóm côn đồ này có thể được các “đầu nậu” thu mua mủ cao su trên địa bàn thuê để dằn mặt công ty khi thực hiện chủ trương giao khoán trồng, bảo vệ, chăm sóc cây cao su cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Vụ việc đang được Công an huyện Krông Nô tiếp tục điều tra, làm rõ.



(Theo Nhân Dân)