Côn đồ chém trọng thương Phó trưởng công an xã

Khoảng 23 giờ tối ngày 3/6, Công an huyện Anh Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cho biết, hai nhóm thanh niên đang dùng kiếm chuẩn bị thanh toán nhau tại bến đò thuộc xã Hùng Sơn.

Anh Nguyễn Đức Phàn – Phó trưởng công an xã Hùng Sơn lúc đó đang làm nhiệm vụ tuần tra giao thông trên địa bàn xã, nhận được thông tin lập tức huy động thêm công an viên đến hiện trường ngăn chặn. Tại đây, lực lượng công an dọi đèn pin và xác định nhóm thanh niên có mặt thuộc 2 xã Phúc Sơn và Hùng Sơn, trong đó có tên Nguyễn Văn Phương xã Hùng Sơn trên tay cầm một cây mã tấu dài.



Đồng chí Phàn bị chém một nhát vào tay

Đồng chí Phàn yêu cầu yêu cầu đối tượng Phương buông hung khí, đám đông giải tán. Chưa kịp dứt lời, bất ngờ đối tượng lao đến vung mã tấu chém vào người đồng chí Phàn. Vừa lúc đó lượng lượng công an viên ập vào quật ngã tên Phương, khống chế không hung khí.

Tại cơ quan điều tra Phương khai nhận: Tối ngày mồng 3/6, Phương cùng một số thanh niên thuộc nhiều xã đến tham dự lễ sinh nhật của một cô gái ở Thị trấn huyện Anh Sơn. Trong quá trình diễn ra lễ sinh nhật, nhìn thấy nhóm thanh niên xã Phúc Sơn có biểu hiện "ngứa mắt" nên Phương cùng đám trai làng chặn đường "dạy một bài học".

Đại tá Lữ Văn Tường - Phó Giám đốc CA tỉnh Nghệ An đến bệnh viện thăm hỏi động viên

Ngày 5/6/2010, thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Lữ Văn Tường - Phó Giám đốc CA tỉnh Nghệ An đã đến bệnh viện nơi đồng chí Phàn điều trị để thăm hỏi, động viên. Đồng thời tặng 1 triệu đồng vì tinh thần dũng cảm đấu tranh chống tội phạm.

Trao đổi với chúng tôi sáng nay (6/6), Công an huyện Anh Sơn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phương về hành vi chống người thi hành công vụ. Sẽ giám định tỉ lệ thương tật đồng chí Phàn và bổ sung thêm tội nếu tỉ lệ thương tật 11%.

Theo Hồng Thắng - Minh Tâm (VTC)