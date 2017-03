Côn đồ “đại náo” chợ đêm Đà Lạt

Công an TP Đà Lạt tại hiện trường.

Trong lúc hàng chục du khách đang thưởng thức các món hải sản tại quán ốc Lan thì một nhóm thanh niên hơn 10 người mang theo hung khí (súng bắn hơi cay, mã tấu…) bất ngờ ập vào quán, một nhóm khác đứng vây phía ngoài đường Nguyễn Thị Minh Khai. Bọn chúng dùng súng hơi cay bắn vào quán khiến thực khách hoảng loạn, chen nhau chạy tán loạn. Một số tên cầm mã tấu rượt chém vợ chồng chủ quán nhưng họ đã may mắn chạy thoát. Riêng một nữ phục vụ quán và một thực khách bị ngất xỉu. Hàng quán bị chúng đập phá tan hoang. Khoảng 30 phút sau, khi Công an phường 1 (TP Đà Lạt) đến thì bọn chúng mới bỏ trốn.

Bà Lê Thị Thanh Lan (chủ quán) cho biết, nhóm côn đồ nói trên là người địa phương, cũng buôn bán và làm bảo kê tại khu vực cầu thang chợ Đà Lạt. Cách đây vài hôm, nhóm này bị Công an phường 1 (TP Đà Lạt) bắt vì gây rối tại chợ Đà Lạt, do nghi ngờ bà Lan là người làm chứng tại cơ quan công an nên khi được thả ra, chúng đã đến quậy trả thù.

Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Theo Tiến Nam (SGGP)