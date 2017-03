Côn đồ đại náo, đánh cả công an

Trước đó, các đối tượng này (cùng một số người khác) đã đại náo bến đò Bến Đình, khiến nhiều người dân bất bình, bức xúc.

Bến đò Bến Đình

Theo lời kể của anh Nguyễn Bảo Toàn, nhân viên bến đò Bến Đình (xã Tiên Thuận), khoảng 15 giờ ngày 18-9, Hoàng cùng một số đối tượng khác cãi vã với nữ nhân viên bán vé đi đò. Anh Toàn ra can ngăn thì bị các đối tượng này đánh vào mặt nên bỏ chạy ra phía sau nhà dân.

Các đối tượng truy đánh tiếp nên anh Toàn phải nhảy xuống sông, bơi ra giữa dòng và được đò vớt lên. Tuy nhiên, các đối tượng côn đồ trên đứng trên bờ hăm doạ nếu đò cập bến sẽ đánh anh Toàn nên đò phải quay đầu sang bờ bên kia (xã Cẩm Giang, Gò Dầu). Nhóm người này còn hung hăng đuổi đánh nữ nhân viên bán vé, may mà chị này chạy thoát, trốn vào nhà dân, đóng kín cửa lại.

Anh Toàn kể: “Nhân viên bến đò nói nếu mấy anh quậy, tụi tôi kêu công an xã xuống bắt. Bọn này thách: kêu xuống đi, tụi tao đánh luôn công an xã cho tụi mày coi. Tưởng họ nói vậy thôi, ai ngờ…”.

Người dân điện thoại báo Công an xã Tiên Thuận. Khi lực lượng công an xã đến nơi, mời các đối tượng có hành vi đánh người về xã làm việc thì nhóm này không chấp hành và tấn công những người đang thi hành công vụ. Đồng thời, một cán bộ công tác ở Huyện đội Bến Cầu cũng bị đánh gây thương tích. Hiện một công an xã và anh cán bộ huyện đội vẫn đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu.

Chỉ đến khi nghe Công an huyện đến nơi, nhóm côn đồ trên mới tẩu tán. Ngay trong đêm 18.9, Công an huyện Bến Cầu đã truy bắt được 3 đối tượng trên. Công an huyện cũng đã làm việc, lấy lời khai 5 đối tượng khác trong nhóm này để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.