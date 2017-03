Côn đồ đánh công an bằng súng

Ngày 11-9, cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết đang truy tìm nhóm nghi can dùng vật giống súng rulô đánh vào đầu gây thương tích cho Trung úy Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Đồn công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo hồ sơ ban đầu, rạng sáng 9-9, Thượng úy Nguyễn Thanh Hùng đang trên đường đến nơi làm việc tại Đồn công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Đến đường Bạch Đằng, (quận Tân Bình), Thượng úy Hùng ôm cua sát vào lề đường (đoạn cua góc quán Cây Sung). Tại đây có sợi dây điện thoại bị đứt thõng xuống đường. Do vướng phải sợi dây điện thoại nên Thượng úy Hùng thắng gấp té xuống đường. Lúc này có ba thanh niên đang ngồi nhậu trước tiệm bán nước đá số A61 Bạch Đằng thấy vậy đi qua xem định đỡ dậy thì Thượng úy Hùng tưởng là cướp nên nói: “Bọn mày giăng bẫy để cướp hả…”. Nghe vậy ba thanh niên trên nói lại: “Ai cướp gì của mày…”. Tiếp đó giữa hai bên to tiếng cự cãi nhau. Tình cờ, Trung úy Hải cùng một người bạn đang ngồi tại quán Phú Hài trên đường Bạch Đằng nhìn thấy sự việc nên chạy đến can thiệp. Từ đây xảy ra việc xô đẩy qua lại giữa hai nhóm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hai công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất bị tấn công bằng hung khí nghi là súng. Ảnh: AN

Một trong ba thanh niên trên rút ra vật màu bạc có hình dạng giống khẩu súng rulô đánh vào sau mang tai của Trung úy Hải gây chảy máu. Bất ngờ bị tấn công và nhìn thấy khẩu súng, anh Hải và người bạn bỏ chạy. Lúc này có ông chủ quán Phú Hài chạy qua tham gia can ngăn. Ba thanh niên đánh người nhanh chân bỏ đi mất. Ngay sau đó, anh Hải được đưa đến bệnh viện cấp cứu, phải khâu một mũi ở vùng đầu. Thượng úy Hùng đã đưa anh Hải đến báo sự việc cho Công an phường 2 (quận Tân Bình). Sau khi tiếp nhận, công an đến hiện trường xác minh, lần tìm tung tích ba nghi can trên. Theo tường trình từ phía nạn nhân Nguyễn Thanh Hải thì đối tượng dùng hung khí tấn công nhìn giống khẩu súng rulô nhưng chưa thể xác định có phải là súng hay không.

Công an phường tiến hành kiểm tra tại cửa hàng nước đá số A61 đã thu giữ được một tờ giấy carô trên đó có hình vẽ một khẩu súng rulô hình thù giống súng đồ chơi và một cây búa. Chủ cửa hàng nước đá tên Ninh cho biết trong ba người đánh anh Hải có một người tên là Lê Tấn Đạt, là nhân viên chuyên giao nước đá cho anh Ninh. Đạt mới được nhận vào làm vài ngày nên chưa rõ lai lịch, hai người còn lại là bạn của Đạt thì anh Ninh không biết rõ.

Được biết Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện vụ việc đang được Công an quận Tân Bình điều tra làm rõ.

ÁI NHÂN