Côn đồ đánh người ở khu nhà Happy House

Mới đây, Công an phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội nhận được đơn trình báo của anh Ngô Văn Sơn (37 tuổi, ở phòng 104, nhà T8 khu Happy House Garden, khu đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội) về việc bị nhóm côn đồ xông vào nhà hành hung và cướp tài sản.

Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, dù còn rất đau đớn, nhưng anh Sơn đã được xuất viện điều trị tại nhà và hàng tuần phải đến bệnh viện khám lại vết thương.



Tại nhà anh riêng, anh Sơn kể lại sự việc: "Vào 17h30 ngày 23/10, tôi cùng vợ và con gái đang chuẩn bị đi tập thể dục liền có một nhóm người lạ xông tới bắt vào nhà. Vừa vào nhà, nhóm người đã nhốt vợ và con gái tôi vào phòng sau đó yêu cầu tôi phải trả nợ.



Trong lúc đánh và dọa giết cả nhà tôi, phát hiện vợ tôi trốn được ra ngoài hô hoán hàng xóm, nhóm người liền đuổi theo.



Nhóm côn đồ khống chế anh Sơn (áo tím) rồi đánh. (Ảnh chụp từ clip)

Khi nhóm côn đồ không để ý, tôi vội chạy ra cửa chính để cầu cứu hàng xóm. Tuy nhiên, khi vừa kịp hô "mọi người báo công an giúp tôi", lập tức bị nhóm người này lôi lại vào nhà đánh đập dã man khiến tôi ngã gục.

Đến khi hàng xóm kéo đến đông, nhóm côn đồ mới hoảng sợ bỏ chạy. Trong số nhóm côn đồ có 4 người đã bị hàng xóm bắt lại và giao cho Công an phường Giang Biên, đồng thời tôi được người thân đưa đi viện".

Anh Sơn bị côn đồ đánh khắp thân thể



“May mắn, do hành lang và trong nhà tôi có gắn camera nên đã ghi lại toàn bộ diễn biến nhóm côn đồ hành hung”, anh Sơn cho biết thêm.



Chiều ngày 2/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thế Anh – Phó trưởng công an phường Giang Biên cho biết, sự việc đã được đơn vị này lập hồ sơ và chuyển lên công an quận Long Biên thụ lý.

Ông Nguyễn Viết Chức - Phó trưởng CQĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết: “Cơ quan công an quận đang thu thập chấn thương của anh Sơn để tiến hành khởi tố vụ án. Vì lúc này anh Sơn đang chữa trị nên thu thập chấn thương còn gặp nhiều khó khăn”.

