Côn đồ đầu trọc hung hãn tấn công thường dân

Tranh chấp, dẫn côn đồ đến đánh người



Theo phản ánh của gia đình ông Vũ Long (SN 1962, trú ở xóm Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội), khoảng 10h ngày 19/7, bà Nguyệt (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) đã dẫn nhiều người đầu trọc, xăm trổ đầy người đến mảnh đất gia đình ông Long đang chuẩn bị xây dựng hành hung bà Thái Thị Tám (SN 1964, vợ ông Long) đến bất tỉnh, phải vào Bệnh viện Thăng Long cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương





Chị Thái Thị Thủy (SN 1966, em gái chị Tám) nhớ lại: khoảng 7h sáng, tôi đến công trình xây dựng nhà chị Tám. Khoảng 30 phút sau tôi thấy một thanh niên đi xe máy chở bà Nguyệt đến rồi chửi bới chị Tám và nhóm thợ xây rất tục tĩu. Rồi bà Nguyệt cầm điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau, tôi thấy nhiều thanh niên đi xe máy đến chửi bới rồi lao vào đánh đấm túi bụi chị Tám.



Có 3 người thanh niên lao vào khống chế chị Tám, những người còn lại dùng gạch, cuốc, xẻng đánh vào khắp người chị Tám. Bà Nguyệt cầm xẻng đánh nhiều nhát vào người và vào đầu khiến chị Tám bất tỉnh. Khi chị Tám tỉnh dậy đã bị một đối tượng cầm một viên gạch đập thẳng vào đầu. Tôi và những người thợ xây lao vào can ngăn, cũng bị những đối tượng này đuổi đánh. Tôi đã chạy ra ngoài cầu cứu mọi người đến giúp đỡ và gọi CA đến can thiệp. Sau khi đánh chị Tám bất tỉnh, bọn chúng đã bỏ đi”.





Chị Quỳnh với những vết thương trên người ở bệnh viện sau khi bị hành hung



Theo chị Quỳnh (con gái ông Long, bà Tám), gia đình chị và bà Huỳnh Thị Thu Nguyệt, có tranh chấp một mảnh đất ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, cơ quan chức năng đã kết luận mảnh đất này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của ông Long, bố chị Quỳnh. Do nhu cầu về chỗ ở, gia đình ông Long đã xin phép được xây dựng một ngôi nhà 2,5 tầng trên mảnh đất này và đã được các cơ quan chức năng cấp phép cho xây dưng. Quá trình ông Long xây dựng, bà Nguyệt đã nhiều lần gọi côn đồ đến ngăn cản, chửi bới, đe dọa và hành hung gia đình ông Long.





Đây cũng không phải là lần đầu tiên gia đình ông Long bị bà Nguyệt kéo người đến hành hung.





Ông Vũ Long, với đôi mắt thâm quầng, thân thể đầy thương tích, kể lại với PV về việc gia đình anh bị tấn công lần thứ hai: Khoảng 2h sáng ngày 11/8, khi gia đình tôi đang ngủ đã nhận được tin có người đổ trộm 3 xe tải bê tông tươi, loại dùng để đổ mái nhà vào nhà tôi.



Ngay lập tức tôi cùng con gái chạy ra, thấy rất nhiều bê tông tươi đổ tràn làn dưới nền nhà tầng một. Tôi đã phải thuê người đến để xúc bê tông đổ đi nơi khác. Khoảng 8h30’, lúc tôi đi ra công trình đang xây dựng của nhà tôi thì thấy bà Nguyệt cùng ba người thanh niên đang chửi bới con tôi và những người thợ xây. Tôi vừa dừng xe máy, ngay lập tức có hai người khống chế và dùng gạch đập vào mũ bảo hiểm tôi đang đội trên đầu, rồi chúng đấm đá vào mặt tôi vào người tôi khiến tôi ngất đi”





Chị Quỳnh thấy bố bị đánh đấm liên tục đã vào can ngăn và cũng dính đòn đấm đá của những kẻ côn đồ và phải nhập viện để điều trị.





Nghi phạm chính đi ‘công tác’







Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của gia đình ông Long, PV đã liên hệ làm việc với cơ quan Công an huyện Thanh Trì để nắm bắt vụ việc và tìm cách phối hợp với cơ quan Công an bảo vệ gia đình ông Long.





Phó trưởng công an huyện Thanh Trì, ông Nguyễn Anh Minh, Phó trưởng CA huyện, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT CA huyện Thanh Trì khẳng định sẽ có biện pháp ngăn chặn và bảo về gia đình nạn nhân ông Long. Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xác minh làm rõ.





Vợ chồng ông Long đờ đẫn sau vụ hành hung suýt chết



Theo Công an huyện Thanh Trì, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn trong việc xây nhà cửa, tranh chấp đất đai giữa hai bên.





“Vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp. Cả hai bên đều cung cấp những bằng chứng hồ sơ giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất đai hợp pháp của mình’





Công an huyện Thanh Trì cũng thông tin, hiện bà Nguyệt đã bỏ đi sài gòn. Cơ quan công an sẽ có biện pháp triệu tập bà Nguyệt về Hà Nội để làm rõ những thông tin liên quan. Đến thời điểm này cơ quan công an vẫn chưa xác định được nhóm côn đồ đến hành hung gia đình ông Long.

Theo Quang Tùng – Phan Mạnh (VTC News)