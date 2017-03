Ngày 7/12, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Nghệ An điều tra, truy bắt nhóm côn đồ dùng súng bắn đạn hoa cải giải quyết mâu thuẫn, bắn 1 người chết và 2 người bị thương.

Vụ việc xảy ra chiều 6/12, một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người đi ôtô, mang theo dao kiếm, súng, gậy gộc… xông vào nhà ông Nguyễn Công Đình tại xóm 21, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Nhóm côn đồ đập phá tài sản và hành hung những người trong nhà. Khi ông Đình hô hoán, mọi người chạy đến thì bị nhóm côn đồ nổ súng khiến anh Nguyễn Hữu Phước (32 tuổi) trúng đạn tử vong. Ngoài ra 2 người dân khác trong thôn cũng bị thương do dính đạn. Sau đó nhóm côn đồ lên ôtô tẩu thoát. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định loại súng nhóm côn đồ sử dụng bắn người là súng bắn đạn hoa cải.

Theo H.Vũ (CAND)