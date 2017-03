Côn đồ hung hãn đập phá tan nát xe khách trước mặt CSGT

Theo tường trình của chủ chiếc xe khách bị đập phá là chị Hoàng Thu Huyền (ở thị xã Tuyên Quang) thì khi xe của chị đang từ Chiêm Hóa - Tuyên Quang chạy về Hà Nội, tới đoạn ngã ba Kim Anh (Sóc Sơn - Hà Nội) thì có 3 đối tượng côn đồ đóng giả hành khách đi xe ra vẫy.



Khi xe dừng lại, phụ xe vừa mở cửa đã bị côn đồ túm cổ lôi xuống đánh đập. Thấy vậy, một số hành khách lao xuống cứu cũng bị côn đồ túm đánh chảy máu mũi, dúi đầu xuống mương. Đến lượt lái xe nhảy xuống “giải vây” cũng bị đánh nốt. Sau đó, nhóm côn đồ xuất hiện thêm khoảng chục đối tượng nữa. Lái xe, phụ xe đành nhảy lên xe bỏ chạy thì bị côn đồ tiếp tục rượt theo bằng một chiếc xe 4 chỗ, hiệu Deawoo màu đen suốt hơn chục cây số.





Chiếc xe khách BKS 29N-2996 của hãng Hà Tuấn (Tuyên Quang) bị đập tan nát toàn bộ tứ phía ngay tại ngã tư Nam Hồng (Đông Anh-Hà Nội)



Rượt tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ Nam Hồng (nằm trên cao tốc Thăng Long -Nội Bài), lợi dụng lúc xe phải dừng chờ trước đèn đỏ, nhóm côn đồ đã lao ra với mã tấu, gậy, dao, kiếm… và cả gạch tấn công. Lái xe, phụ xe phải bỏ cả xe, lao ra ngoài, chạy vào trụ sở Công an xã Nam Hồng. Thừa thế, cả nhóm côn đồ dùng gạch, dao, kiếm đập phá tan nát chiếc xe ngay trước mặt các CSGT đang làm nhiệm vụ tại đó.



Sau đó, chiếc xe khách là tang vật của vụ án được đưa vào trụ sở Công an xã Nam Hồng với tình trạng gần như các lớp cửa kính trên xe bị đập tan hoang, cả lớp kính ở đuôi xe và đầu xe cũng bị rạn vỡ do các vết chém bằng dao khá lớn. Ước tính, tổng thiệt hại của nhà xe khoảng 40 triệu đồng.



Trao đổi với chúng tôi vào chiều 19/3, trung tá Trần Hải Quân - Phó trưởng Công an huyện Đông Anh - cơ quan hiện đang thụ lý vụ việc, điều tra truy xét nhóm côn đồ, cho biết đây là vụ việc nghiêm trọng, xảy ra vào chiều 13/3 vừa qua.

Ngày 15/3, Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án. Hiện chưa xác định được nguyên nhân mà các côn đồ gây án cũng như chưa bắt được nhóm côn đồ do chúng bỏ trốn, song bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được chiếc xe 4 chỗ dùng để chở các đối tượng rượt theo xe khách của hãng Hà Tuấn là xe mang BKS 30V-6402, do anh Hà Văn Huỳnh ở xã Nam Hồng, Đông Anh (Hà Nội) sở hữu. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ chiếc xe trên để phục vụ điều tra.



Trung tá Trần Hải Quân khẳng định, hiện đã có thể dựng lên được chân dung nhóm đối tượng có liên quan. “Chúng tôi đang chỉ đạo đội cảnh sát hình sự làm rõ. Nhiệm vụ đặt ra là phải kiên quyết tìm ra nguyên nhân côn đồ gây án và xử lý nghiêm những đối tượng có liên quan”.



Còn theo chị Huyền, chủ xe khách mang BKS 29N-2996 thì bản thân gia đình cũng như tài xế, phụ xe không hề có mâu thuẫn nào với hành khách. Các xe khách của hãng Hà Tuấn cũng đã chạy ổn định trên lộ trình Tuyên Quang - Hà Nội từ nhiều năm nay.



Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu của chủ xe và cũng theo các nguồn thông tin do hành khách đi xe tiết lộ thì có thể vụ đập phát bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân hoặc tranh chấp giữa hai nhà xe với nhau. Bởi vì trước khi chiếc xe trên bị đập phá, một số hành khách đi xe của hãng Y. đã nghe được thông tin các chủ xe, lơ xe của hãng Y. bàn nhau thực hiện vụ đập phá trên.