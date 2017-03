Côn đồ lộng hành chợ đêm Biên Hùng

Thời gian gần đây, nhiều tiểu thương và người dân ở khu chợ đêm Biên Hùng (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cảm thấy bất an khi xuất hiện một nhóm thanh niên mang theo hung khí thường hay tụ tập quanh chợ gây rối, trộm cắp tài sản.

Bảo vệ chợ ngại côn đồ

Theo anh H. (nhân viên bảo vệ chợ) thì nhóm có khoảng 10 người độ tuổi từ 17 đến 25 tỏ ra rất hung hăng, mang theo mã tấu giấu trong người đi nghênh ngang về đêm. Nhóm này đã ra tay trộm cắp túi xách, mũ bảo hiểm và tư trang cá nhân của nhiều người. Nếu gặp ai phản ứng thì chúng rút mã tấu hăm dọa “xử đẹp”. Những khách hàng đến chợ mua sắm luôn bị chúng gây sự rồi tấn công gây thương tích.

“Nhiều lần chứng kiến chúng trộm cắp nhưng bảo vệ chỉ đến nhắc nhở, không dám bắt giữ vì sợ bị trả thù. Có lần một người đàn ông thấy chúng trộm đồ liền tri hô thì bị đánh hội đồng nhưng bảo vệ chợ không dám ngăn cản. Đến khi phát hiện lực lượng công an đến, chúng nhanh chóng trà trộn vào đám đông trong chợ tẩu thoát” - một bảo vệ chợ đêm kể lại.

Một góc chợ đêm Biên Hùng.





Hung khí và xe máy của nhóm nghi can bị Công an phường Trung Dũng thu giữ. Ảnh: VN

Người dân ở khu vực chợ đêm đều biết nhẵn mặt nhóm côn đồ. Ban ngày các thành viên trong nhóm dạt vào tiệm Internet quanh công viên Biên Hùng để chơi game, tối đến thì cặp đôi ngồi trên xe máy phóng nhanh, đánh võng, nẹt pô inh ỏi trên con đường quanh chợ. Trong những lần họp tiếp xúc cử tri tại phường Trung Dũng (TP Biên Hòa), người dân nêu bức xúc trước tình trạng mất an ninh trật tự và bày tỏ lo lắng khi nạn trộm cắp, cướp giật đã gia tăng tại địa phương.

Công an ra tay

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Gia Luận, Trưởng Công an phường Trung Dũng, xác nhận ban quản lý chợ từng phản ánh với công an phường về một nhóm thanh niên thường xuyên quậy phá trong khu vực chợ và đề nghị sớm có biện pháp ngăn chặn trước khi xảy ra án. Theo đại diện ban quản lý chợ, nhóm này có hung khí, thường tụ tập từ khoảng 22 giờ với mục đích trộm cắp tài sản của người đi chợ. Ngay sau đó, công an phường đã lên kế hoạch phối hợp lực lượng bảo vệ chợ để đảm bảo an ninh trật tự.

Mới đây, đêm 7-6, Công an phường Trung Dũng phát hiện nhóm nghi can đi xe máy không biển số đang tụ tập tại công viên bên cạnh chợ đêm nên tổ chức kiểm tra hành chính. Thoáng thấy bóng công an, nhóm này nhanh chân bỏ chạy để lại hiện trường năm cây mã tấu tự chế, một tuýp sắt và chiếc xe máy không biển số. Những hung khí cùng xe máy được đưa về trụ sở công an phường làm rõ.

“Nhóm thanh niên trên không phải là dân địa phương, hiện chúng tôi đang tiến hành xác minh lai lịch của họ. Mấy ngày qua, nhóm này không thấy xuất hiện ở chợ và các vụ xô xát, trộm cắp không xảy ra. Tuy nhiên, lực lượng công an phường vẫn tiếp tục tuần tra, mật phục để triển khai biện pháp ngăn chặn kịp thời nếu chúng quay trở lại, có biểu hiện gây án” - lãnh đạo Công an phường Trung Dũng nhấn mạnh.

VĂN NGỌC