Côn đồ ném đá vào đầu, cụ ông 79 tuổi nhập viện

Sáng ngày 7/5, trung tá Vũ Đức Long - trưởng Công an phường Hưng Phúc, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ cố ý gây thương tích vừa xảy ra trên địa bàn phường.

Ông Ngô Xuân Thoan bị chấn thương nặng ở vùng đầu đang nằm điều trị tại bệnh viện

Trước đó, vào khoảng 19h30’ ngày 5/5, ông Ngô Xuân Thoan (79 tuổi, trú tại đường Tân Phú, phường Hưng Phúc, TP Vinh) đang cùng vợ xem ti vi thì nghe thấy tiếng động mạnh trên mái tôn trước nhà.

Lúc ông Thoan đi ra bên ngoài cửa để xem thì bất ngờ bị một nhóm người lạ ném đá tới tấp vào người. Do không kịp phản ứng nên ông Thoan bị một viên đá lớn văng trúng vào đầu làm mất máu nhiều, nằm bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng vội vàng lên xe máy bỏ chạy. Bà Trần Thị Đức (76 tuổi) - vợ ông Thoan chạy ra thì thấy ông Thoan nằm bất động trên vũng máu. Ngay sau đó, bà Đức và hàng xóm liền đưa ông Thoan đi bệnh viện để cấp cứu đồng thời trình báo sự việc với cơ quan công an phường Hưng Phúc.

Người thân lo lắng cho cho sức khỏe của ông Thoan

Tại khoa chấn thương - chỉnh hình (Bệnh viện 115 Nghệ An), ông Thoan vẫn đang được các bác sĩ theo dõi với vết thương nặng ở vùng đầu và mặt. Ông Thoan cho biết, từ trước đến nay gia đình ông không có mâu thuẫn với ai và ông nghi ngờ nguyên nhân của vụ việc có thể do một nhóm đối tượng muốn gây sức ép để một người thân trong gia đình trả nợ cho bọn chúng. “Trước Tết nguyên đán, gia đình tôi cũng bị một nhóm người ném gạch, đá vào nhà làm vỡ kính, may mà không có ai bị thương tích gì”, ông Thoan cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

