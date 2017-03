Côn đồ nổ súng thị uy, bé 5 tuổi dính 16 mảnh đạn chì

Khẩu súng Hoàng Văn Hà sử dụng gây án

Ngày 25-6, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đang tạm giữ Hoàng Văn Hà (SN 1981, ở thôn 3, xã Thiên Hương, Thủy Nguyên) để điều tra làm rõ hành vi nổ súng bắn đạn hoa cải khiến cháu Chu Hải N. (SN 2009, ở cùng xã) bị thương nặng do dính nhiều mảnh đạn chì.

Trước đó, trưa ngày 22-6, tại nhà anh Chu Anh Tấn (SN 1967, ở thôn 1, xã Thiên Hương), tổ chức nhậu. Tham gia bữa nhậu, ngoài anh Tấn còn có các anh Nguyễn Đình Đạt (SN 1980) và Đỗ Văn An (SN 1970, ở thôn 1) và Hoàng Văn Hà.

Trong lúc “chén chú chén anh”, giữa Hà và anh Đạt có xảy ra mâu thuẫn. Khi được mọi người can ngăn, Hà bỏ về nhà lấy 1 khẩu súng (dạng súng bắn hoa cải) quay lại nhà anh Tấn bắn 1 phát vào cửa nhà.

Lúc đó, do cháu Chu Hải Nam (con anh Tấn), đang đứng gần đó đã bị dính đạn bị thương tích ở cẳng chân trái, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội.

Các mảnh đạn chì găm vào chân cháu Nam

Sơ bộ xác định thương tích ở vùng cẳng chân và bàn chân trái của cháu Nam có 16 dị vật (nghi là đạn hoa cải).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên đã kết hợp với VKSND huyện tiến hànhkhám nghiệm hiện trường, thu giữ một số mảnh kim loại bị nén, biến dạng, nhiều hình dạng.

Bước đầu, tại Công an huyện Thủy Nguyên, Hà khai nhận chỉ muốn nổ súng để thị uy nhưng không ngờ đã khiến cháu Nam dính đạn.