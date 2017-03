Côn đồ “quậy” trường học, gần 100 học sinh không dám tới lớp

Sáng ngày 4/2, ông Từ Viết Thái - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 (huyện Nam Đàn, Nghệ An) - cho biết: Sau 2 ngày xảy ra vụ việc 3 thanh niên xông vào trường học hành hung và đe dọa em Hùng (lớp 11C7), buổi học sáng nay, các em học sinh xã Nam Kim (huyện Nam Đàn) đã đi học lại bình thường song tâm trạng còn nhiều hoang mang. Hôm qua 3/2, sợ bị côn đồ hành hung, 84 học sinh là con em xã Nam Kim đã không dám đi học.

Trước đó vào hồi 15 giờ ngày 2/2, đối tượng Nguyễn Trọng Duẫn (SN 1985, trú tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An) cùng với Hồ Duy Việt, Hồ Duy Chính (cùng sinh năm 1978) đã xông vào trường THPT Nam Đàn 2. Bị bảo vệ ngăn cản, Duẫn cùng đồng bọn xô ngã người này rồi ngang nhiên đi vào lớp 11C7. Lúc này các học sinh đang học phụ đạo môn Hóa học do thầy Đậu Đức Đàn đứng lớp. Tại đây, nhóm côn đồ yêu cầu thầy giáo phải ngừng dạy rồi bắt tất cả học sinh là người xã Nam Kim đứng dậy. Sau khi kiểm tra và phát hiện chỉ có duy nhất em Hùng là người xóm 7, xã Nam Kim trong lớp, Duẫn tiến đến tát mấy cái vào mặt Hùng, đồng thời đe dọa: Ra về sẽ cho người xử.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu Trường THPT Nam Đàn 2 đã kịp thời can thiệp, thông báo sự việc với công an xã Nam Trung ngăn chặn vụ hành hung tại sân trường sau giờ tan lớp đồng thời có biện pháp bảo vệ và đưa em Hùng về tận nhà. Lo sợ sẽ bị số thanh niên trên tiếp tục hành hung nên ngày 3/2, 84 học sinh là con em xã Nam Kim không dám đến trường.

Trước tình hình đó, Ban giám hiệu Trường THPT Nam Đàn 2 đã có văn bản gửi Công an huyện Nam Đàn can thiệp. “Chiều ngày 3/2, 3 đối tượng vào lớp hành hung học sinh đã bị Công an huyện Nam Đàn bắt giữ. Tuy nhiên, nhà trường phải phối hợp với chính quyền địa phương xã Nam Kim, Nam Trung vận động, giải tỏa tâm lý để các em đến trường. Mặc dù đã quay lại lớp nhưng các em vẫn đang rất hoang mang, lo sợ”, ông Từ Viết Thái cho biết thêm.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên được xác định là do mâu thuẫn giữa một số cá nhân 2 xã Nam Trung và Nam Kim. Một số thanh niên Nam Trung thường xuyên chặn đường đe dọa và đánh các em học sinh Nam Kim khi các em đến trường.

Theo Hoàng Lam (Dân trí)