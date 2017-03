Côn đồ sát hại đại úy công an

Đề nghị phong hàm thiếu tá cho đại úy Nhựt Thượng tá Lê Văn Kiệm cho biết công an tỉnh sẽ đề nghị Bộ Công an phong hàm thiếu tá cho đại úy Nhựt vì đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đồng thời cũng xúc tiến các thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ cho đại úy Nhựt. Theo thượng tá Kiệm, đại úy Nhựt là trinh sát có kinh nghiệm luôn gánh vác công việc cho đồng đội. Anh Nhựt có hai con trai, một đang công tác trong ngành công an, một đang theo học Trường Đại học Cảnh sát. Căn nhà của anh ở trống trước dột sau.