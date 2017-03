Côn đồ trong quán cháo, tấn công cảnh sát

Chiều 10-5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Phạm Duy Phương (27 tuổi, ngụ Long A)n và Trịnh Quốc Thái (22 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào ngày 7-5, Phương và Thái đến quán cháo thuộc khu phố Bình Đường 2 (phường An Bình, thị xã Dĩ An) ăn. Sau đó do mâu thuẫn trong lúc tính tiền, cả hai đánh chủ quán là anh Mai Quốc Việt. Tuy nhiên, được mọi người kịp thời can ngăn. Cùng lúc đó, tổ tuần tra Công an phường An Bình do Trung úy Phạm Chánh Tính làm tổ trưởng cùng 5 cảnh sát cơ động và bảo vệ dân phố đến.

Thấy vậy, tổ tuần tra đã yêu cầu chấm dứt hành vi gây rối và mời các bên về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Phương không chấp hành mà thách thức lực lượng công an, đồng thời dùng tay đánh vào ngực đồng chí Tính làm anh té ngã xuống đường. Tiếp ứng đồng bọn, Thái đã lao vào chống đối và không chấp hành yêu cầu về trụ sở làm việc, dùng chân đạp ngã xe mô tô tuần tra khiến bảo vệ dân phố Lê Văn Nguyên bị thương tích ở chân.

Chưa dừng lại, đối tượng dùng chân đạp mạnh vào bụng, ngực cảnh sát cơ động Nguyễn Xuân Tuấn khiến nạn nhân trầy xước da vùng ngực. Ngay lập tức, Tổ tuần tra đã nhanh chóng khống chế hai nghi can.