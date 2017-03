Côn đồ truy sát bảo vệ công ty

Vụ việc bắt đầu vào khoảng 10h tối 20/4, khi anh Hà Chí Thông, nhân viên bảo vệ Công ty cổ phần Ôtô Cường Thanh (161F đường Dạ Nam, phường 3, quận 8), trong lúc tuần tra phát hiện người đàn ông ngồi dưới gốc cây cau trong khuôn viên công ty. Theo nhiệm vụ và để phòng ngừa rủi ro tàn cau khô rơi xuống gây thương tích nên anh Thông tiến đến chỗ người đàn ông, nhắc nhở. Đến nơi anh mới biết người ngồi dưới gốc cây là ông Hiền, ngoài 50 tuổi, ở địa chỉ 163/23 Dạ Nam, đối diện công ty.

"Tôi không ngờ thái độ đầy thiện chí của mình lại được ông Hiền khi ấy nồng nặc men rượu đáp lại bằng việc lớn tiếng chửi bới. Để tránh đôi co, tôi trở về vị trí trực thì ông Hiền xộc vào phòng bảo vệ lớn tiếng chửi bới. Lúc này anh Nguyễn Quốc Thắng, đội trưởng đội bảo vệ ôn hòa giải thích vì sự an toàn tính mạng, sức khỏe của chính ông Hiền nên tôi mới nhắc nhở chứ không có ý gì xấu và khuyên ông về nghỉ ngơi" - anh Thông, kể lại sự việc: "Chuyện tưởng không có gì to tát ai ngờ một lát sau, ông Hiền cùng người nhà vác dao, mã tấu xông vào công ty đâm chém loạn xạ".

Tiếp xúc với PV, anh Lý Kim Quang, bảo vệ công ty bị 1 người con của ông Hiền chém bay mảng da đầu, bàng hoàng: "Khoảng 10 phút sau khi trở về, ông Hiền xuất hiện cùng 3 người thanh niên tiến tới trước cổng công ty chỉ vào mặt anh Thông cho những người này nhận dạng. Thấy không ổn nên anh Thông gọi điện thoại cho anh Võ Hải Long trực cùng ca nhờ hỗ trợ. Cùng thời gian đó ông Hiền cùng 3 gã nọ tay lăm le hung khí bất thình lình lao vào chém anh Thông. Sợ tính mạng đồng nghiệp bị xâm hại nên tôi và anh Trần Văn Ngay trực cùng ca tiến tới can ngăn thì bị đám côn đồ, trong đó có 1 thanh niên tên Hoàng là con ông Hiền xông vào đâm chém. Do tránh không kịp nên tôi bị tên Hoàng chém bay mảng da đầu (dài khoảng 6cm, rộng 3cm). Chưa hả dạ, tên này còn chém vào lưng tôi một nhát dài hơn 7cm). Quá đau đớn và mất nhiều máu nên tôi gục tại chỗ".

Trước tình thế nguy cấp ấy, anh Thông sau khi tháo chạy đã quay trở lại ứng cứu anh Quang thì bị bọn côn đồ rượt chém, anh bỏ chạy và bị vấp ngã. "Chỉ chờ có thế, ông Hiền ôm chặt tôi cho đám du thủ du thực xộc tới đâm vào ngực, chém vào đầu, chém tiếp vào đùi trái và chân phải. Do vết chém sâu vào tận xương gây đau đớn và do mất máu nên tôi gục ngã" - anh Thông, phản ánh.

Bọn côn đồ còn chém vào đầu anh Ngay (vết thương dài hơn 8cm) và chém thêm 1 dao vào bắp tay khiến anh đổ gục trên vũng máu. Anh Võ Hải Long đến dìu anh Ngay chạy ra phía sau công ty cũng bị bọn côn đồ rượt chém... Còn lại một mình, anh Thắng đã cố gắng gọi điện cho Cảnh sát khu vực.

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Công an cùng người dân và nhân viên Công ty Cường Thanh đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Cơ quan Công an sau đó đã bắt tạm giam một người con của ông Hiền là Hoàng…

Sáng 30/4, ông Yung Cam Meng, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần ôtô Cường Thanh, bức xúc cho biết, ngay tại thời điểm này, bảo vệ Hà Chí Thông vẫn còn nằm tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các anh Quang và Ngay tuy đã xuất viện nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị tại nhà nên chưa thể đi làm được.

"Đây là sự cố kinh hoàng đối với công ty chúng tôi, gây ra sự khủng hoảng tinh thần trầm trọng trong toàn thể cán bộ nhân viên" - ông Yung Cam Meng, bày tỏ: "Điều lo sợ hơn hết là sau khi bị bắt tạm giam, tên Hoàng đã được thả về. Không bị pháp luật trừng trị, giả sử nếu cha con ông Hiền vẫn chưa thỏa mãn thú tính và tiếp tục tấn công nhân viên chúng tôi, khi ấy chúng tôi sẽ tự bảo vệ như thế nào?".

Chúng tôi trao đổi với Công an phường 3, quận 8, đại diện Công an phường cho biết: ngay khi nhận được tin báo đã nhanh chóng xuống hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, lập hồ sơ ban đầu vụ việc và đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 8 thụ lý theo thẩm quyền.

Đề nghị Công an quận sớm điều tra xử lý bằng pháp luật nhóm côn đồ này. Chúng tôi sẽ theo dõi vụ việc và sớm phản hồi khi có thông tin mới nhất!



Theo T.Dũng (CAND)