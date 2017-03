"Côn đồ xông vào trụ sở công an đánh dân"

Mới đây, công nhân Trương Công Toản (40 tuổi, quê Nghệ An) gửi đơn tố cáo bị công an xã Khánh Bình, Tân Uyên (Bình Dương) và một người chưa rõ danh tính đánh trọng thương.



Anh Toản lúc rời công an xã Khánh Bình. Ảnh: Nguyệt Triều

Theo người đàn ông này, vào chiều 26/10 khi anh và nhóm công nhân đang thu dọn thiết bị tại công trình Việt Phát, xã Khánh Bình thì bất ngờ bị ông Nguyễn Văn Chương (47 tuổi, quê An Giang) đến đòi tiền công.

Do chủ thầu công trình đang trên đường đến phát lương nên anh Toản bảo đợi vài tiếng sẽ có tiền. Khi thấy nhóm công nhân dọn thiết bị đi, ông Chương sợ họ bỏ trốn nêu níu xe máy của Toản kéo lại. Vì chuyện tiền nong không liên quan đến mình nên anh này bực bội cầm cây đánh vào tay ông Chương.

Nhận được tin báo có vụ đánh nhau, công an xã Khánh Bình đã xuống hiện trường và mời mọi người về trụ sở giải quyết. “Lúc lấy lời khai, tôi bị một người mặc áo công an xã, và một người mặc áo trắng đánh đến té ngửa, đập đầu vào tường", anh Toản nói.

Cũng theo người đàn ông này, anh bị đánh rách khoảng 4 cm trên trán, máu chảy ướt hết áo. Dù cố van xin nhưng anh Toản vẫn bị đánh đến ngất xỉu. Sau đó anh được cho về nhưng phải cam kết không có ý kiến gì. Chiều cùng ngày, các công nhân đã đưa anh Toản đi cấp cứu.

Trao đổi với VnExpress.net, Ông Nguyễn Lê Đoàn (công an viên thường trực xã Khánh Bình), người trực tiếp thụ lý vụ việc khẳng định lúc đó đang bận lấy lời khai những người liên quan ở phòng bên thì một kẻ lạ mặt xông vào đánh anh Toản bị thương. Song những công nhân có mặt tại hiện trường vụ xô xát và cũng được mời về trụ sở công an khẳng định, ngoài ông Đoàn còn có vài người nữa mặc đồ dân phòng và công an xã cùng xử lý vụ việc.

Còn ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Trưởng công an xã Khánh Bình) cho biết chiều hôm đó bận đi học. Khi về cơ quan thấy 2 người bị thương nhưng ông không biết nguyên nhân sự việc. Vị trưởng công an xã cũng cho rằng rất có khả năng anh Toản bị người ngoài tấn công bởi từng xảy ra việc côn đồ ngang nhiên xông vào trụ sở đánh công an nhằm giải vây cho đồng bọn.

"Chúng tôi đang tiến hành truy xét, làm rõ kẻ đã đánh trọng thương anh Toản ngay tại trụ sở công an để xử lý theo quy định", ông Tuấn nói.

Theo Nguyệt Triều - Xuân Thuỳ (VNE)