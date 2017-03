Côn đồ "xử" nhau, đòi bắn bác sĩ gây náo loạn BV Nhân dân Gia Định

Theo lời tường trình của ê-kíp trực đêm 22 - rạng sáng 23, khoảng 23 giờ ngày 22-9, một bệnh nhân tên T. (sinh năm 1990, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) được đưa vào BV cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương nặng phần mềm do nhiều nhát dao chém, chủ yếu ở tay và chân.

Khoảng 5-7 phút sau, một bệnh nhân khác tên N.V.Đ. (sinh năm 1960) cũng được đưa vào cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện, vùng mặt và cổ cũng có nhiều vết chém, trong đó vết thương chí mạng nằm bên ngực trái, dự đoán đâm thấu tim.

Khoa Cấp cứu của BV Nhân dân Gia Định, nơi xảy ra vụ hỗn loạn rạng sáng 23-9



Một nhóm phụ nữ là người nhà của bệnh nhân Đ. cho rằng chính ông T. là người chém chết ông Đ. nên xông vào tát ông T. khiến bảo vệ và nhân viên y tế của BV phải can thiệp.

Một lúc sau, một nhóm hơn 30 người xưng là thân nhân của ông Đ. kéo vào phòng cấp cứu, đòi “xử” ông T. khiến các bác sĩ (BS) phải đưa bệnh nhân này vào phòng tiểu phẫu, phòng rửa dạ dày… , rồi đưa qua nhiều khu vực khác để lánh nạn. Tuy nhiên, nhóm côn đồ mang theo nhiều hung khí như dao, mã tấu… vẫn nhất quyết tìm ông T. và cho rằng các nhân viên y tế “ăn tiền và giấu bệnh nhân”, còn hăm dọa “thấy áo trắng là bắn”.

Trong lúc đó, các nhân viên y tế cũng bị dồn vào một phòng trực, phải lấy cả giường để chặn cửa lại vì nhóm côn đồ liên tiếp dùng vật cứng đập vào cửa từng phòng, la hét, hăm dọa. Nhiều bệnh nhân nằm trong phòng cấp cứu cũng hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài, nhiều người được đẩy đến cửa khoa cấp cứu cũng sợ không dám vào. Một bệnh nhân bị chấn thương ở đầu vừa bước đến cửa thấy hỗn loạn vội ôm đầu chạy tìm nơi khác. cấp cứu.



Do lo ngại nhiều bệnh nhân khác bị ảnh hưởng vì BS không thể thoát ra ngoài để khám chữa bệnh, BS trưởng tua trực đã nhanh chóng báo cáo với ban giám đốc BV và “cầu cứu” cơ quan chức năng. Một điều dưỡng khác đã lén nhảy qua cửa sổ, đem quần áo bình thường đến cho các nhân viên y tế đang bị mắc kẹt trong hai phòng trực thay đồ.

Đến hơn 2 giờ sáng 23-9, lực lượng công an của quận Bình Thạnh và nhiều phường lân cận mới vãn hồi được trật tự, giúp các y bác sĩ trở lại với công việc. Đến lúc đó, công tác khám chữa bệnh tại khoa đã bị gián đoạn gần 3 giờ đồng hồ, rất may chưa có thiệt hại về người và chưa ghi nhận bệnh nhân nào gặp phải tình huống xấu trong thời gian các BS chưa được “giải thoát”.



Gần trưa ngày 23-9, BS Nguyễn Đức Trí, Phó Giám đốc BV Nhân dân Gia Định cho biết vẫn đang tiếp tục làm việc với cơ quan công an nhằm bảo vệ an toàn cho bệnh nhân T. cũng như bảo đảm an ninh cho BV trong những ngày tới. Theo lời kể của một số người có mặt tại hiện trường, đến sáng nay (23-9), ông Đ. đã được đưa vào nhà vĩnh biệt chờ công an tiếp nhận nhưng một số người nhà của ông Đ vẫn còn lảng vảng gần đó, khiến lực lượng công an vẫn phải túc trực giữ an ninh.

Trước đó, dù đã rút về, nhóm côn đồ vẫn đe dọa sẽ “xử” những BS nào dám… mổ cho ông T., những ai dám chăm sóc hay che giấu ông T.



Hiện các BS Bệnh viện Nhân dân Gia Định rất mong cơ quan chức năng sớm điều tra và giải quyết vụ việc, nhất là bảo đảm an ninh trong các thời điểm như giờ nghỉ trưa có người nhà vào thăm bệnh, giờ trực đêm… Điều các BS lo ngại nhất vẫn là trước những sự việc hỗn loạn như đêm qua, các bệnh nhân khác đang cần cấp cứu có thể gặp nguy hiểm hoặc không được cứu chữa kịp thời, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Rất may, trong ca trực đêm qua chưa ghi nhận được tình huống xấu nào liên quan đến các bệnh nhân khác. Hiện sức khỏe ông T. cũng đang dần hồi phục.