Con gái 14 tuổi nghi bị cưỡng hiếp, bố uống thuốc độc tự tử

Bệnh nhân Mỹ nhập viện lúc 15h30 ngày 26/12, trong tình trạng đau bụng, nôn ói, khả năng ảnh hưởng tính mạng khá cao. "Sau khi uống thuốc độc, bệnh nhân rất may đã chủ động nôn ói ra nên mới giữ được tính mạng. Về lâu dài, lượng thuốc độc có thể ngấm vào người, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe", bác sĩ Quyền cho hay.

Ngồi bên ghế đá ngoài hành lang bệnh viện, bà Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi, mẹ anh Mỹ) không giấu được nỗi buồn khi kể lại hoàn cảnh đáng thương của gia đình dẫn đến việc con trai hành động dại dột.

Đầu giờ chiều 26/12, không thấy anh Mỹ trong nhà, vợ anh linh tính có chuyện chẳng lành nên chạy đi tìm. Vừa vòng ra sau nhà, chị phát hiện chồng đang nằm co ro dưới mảnh bạt cạnh chuồng trâu, nôn ra chất dịch màu xanh.

Chi kể lại lần bị hại đời. Ảnh:Duy Cảnh

Nghe tiếng con dâu tri hô, bà Hoa đang đi dự đám cưới nhà hàng xóm đã chạy về kêu gọi bà con trong làng đến cứu chữa. Trên đường được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, anh Mỹ liên hồi nhắc đến chuyện gã hàng xóm hại đời con gái nhưng không có cách nào bắt thủ phạm phải trả giá.

"Gần đây, Mỹ từng tuyên bố sẽ ra tay sát hại gã đàn ông hại đời con gái. Sau đó hai bố con cũng tìm đến cái chết nếu công an không chịu vào cuộc giải quyết đơn tố cáo", bà Hoa cho biết.

Nhìn qua then cửa sổ vào chỗ con trai đang nằm điều trị, bà Hoa rưng rưng khi nhắc đến sự việc cháu gái nội của bà là Vũ Thị Chi (14 tuổi, con anh Mỹ) được cho là bị gã hàng xóm hại đời.

Theo nội dung đơn tố cáo của gia đình anh Mỹ, tối một ngày cách đây 3 tháng, Nguyễn Tính (31 tuổi, hàng xóm anh Mỹ) gọi điện yêu cầu Chi theo anh ta ra vườn mía gần nhà giải quyết việc riêng.

Tin tưởng hàng xóm nên bé gái đã đi theo. Tại đây, Tính được cho là đã sàm sỡ, ép Chi làm chuyện người lớn. Một lúc sau, khi đang trên đường rọi đèn pin bắt ếch, ba người đàn ông trong làng thấy bóng dáng Tính và đứa trẻ tâm sự trong vườn mía nên chạy lại xem. Thấy ánh đèn, gã trai 31 liền xúi giục bé gái đứng lên chạy bạt mạng mỗi người một hướng trốn tránh.



Ba người chứng kiến sau đó đem câu chuyện kể lại cho bà con khắp làng biết. Nghe thông tin không hay về con gái, gia đình anh Mỹ nhiều lần gặng hỏi Chi thì bé mới chịu thừa nhận tin đồn là đúng.

Dù đã qua cơn nguy kịch, anh Mỹ (nằm giường cạnh bác sĩ) lúc này tinh thần khá hoảng loạn, có biểu hiện bị chấn thương tâm lý. Ảnh:Duy Cảnh.

Ngồi bên cạnh mẹ, Chi cho biết Tính đã làm chuyện đó với em 2 lần. Dù đứa trẻ một mực chống đối nhưng gã hàng xóm quyết không tha. "Chú Tính nhắn tin qua điện thoại cho cháu rằng 'tao có chuyện muốn gặp. Mi mà không chịu ra, tao sẽ cho người đến đánh'. Thấy cháu vừa chạy đến, chú ấy liền ôm vật cháu xuống rồi làm chuyện đó", Chi khai.

Theo nạn nhân, vài ngày sau khi sự việc bại lộ, chị Nguyễn Thị Hồng (vợ Tính) đã lôi Chi ra ngoài ruộng mía hành hung, cấm không được tiết lộ vụ việc.

"Cô ấy cầm dao kề vào cổ cháu. Dọa không được khai gì nếu không sẽ giết chết. Cháu sau đó phải quỳ xuống xin thì mới được thả về nhà", Chi khẳng định. Kiểm tra người đứa trẻ này, gia đình thấy vùng kín cháu bị thâm, trầy xước.

Bức xúc trước hành động mất nhân tính của gã hàng xóm, gia đình anh Mỹ đã gửi đơn tố cáo Tính lên công an huyện Thạch Thành. "Thấy gia đình đề nghị chính quyền vào cuộc, Tính sau đó nhiều lần cử bạn bè đến nhà hăm dọa. Phía thủ phạm cho rằng chuyện dù sao cũng đã xảy ra, không nên làm ầm ĩ lên", chị My (mẹ Chi) cho hay.

Nhận được đơn tố cáo, công an huyện Thạch Thành đã vào cuộc xác minh. Chi được đưa đến khám tại trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa. Kết quả cho thấy màng trinh đứa trẻ này bị thủng.

Cách đây gần một tháng, công an Thạch Thành đến lập biên bản hiện trường. "Điều tra viên hẹn một tuần sau sẽ ra quyết định khởi tố vụ án song đến nay vẫn chưa thấy. Gia đình gọi thúc giục thì cán bộ điều tra cứ hẹn hết lần này đến lần khác. Qua 3 tháng rồi mà thủ phạm vẫn ngoài vòng pháp luật", anh Hanh (chú rể bé Chi) cho hay.

Suốt 3 tháng qua sau khi hay tin con gái bị hại đời, anh Mỹ loay hoay tìm mọi cách để đưa sự việc ra ánh sáng. Theo gia đình, không chịu được cảnh thiên hạ đàm tiếu nên anh Mỹ mới tìm đến cái chết để yêu cầu nhà chức trách nhanh chóng vào cuộc điều tra.

"Chi là đứa trẻ ngoan, hiền, sống thật thà, không ăn chơi đua đòi. Từ ngày sự việc bại lộ, bạn bè biết được trêu ghẹo nên học lực cháu sa sút, nhiều hôm bỏ ăn, thậm chí đòi tự vẫn", bà Hoa cho hay. Một ngày trước khi bố uống thuốc tự tử, Chi đã được công an huyện Thạch Thành mời lên làm việc.

Trước việc bị hàng xóm gửi đơn tố cáo hại đời bé Chi, vợ chồng Tính phủ nhận hoàn toàn. Chị Hồng cho hay, để tránh dư luận đàm tiếu, vài ngày nay, Tính tạm thời rời khỏi nhà. "Chồng tôi không hề cưỡng hiếp đứa trẻ. Tôi không hề đánh đập cháu. Do hai bên gia đình vốn không ưa gì nhau nên nhân lúc này, gia đình họ đã vu khống vợ chồng tôi", chị khẳng định.

Theo hàng xóm, vợ chồng hai phía sống khá tình cảm. Riêng anh Tính chưa có tiền án, tiền sự. "Anh ta khá hiền lành, chưa từng thấy có tính trăng hoa", một người dân nhận xét.

Trao đổi với phóng viên chiều 27/12, ông Đỗ Thanh Bồi - Trưởng công an huyện Thạch Thành - cho hay cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này từ chối tiết lộ chi tiết vụ việc.

Đại tá Nguyễn Văn Bính - Phó Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa - cho hay lãnh đạo công an tỉnh chưa nhận được báo cáo sự việc. “Nếu đúng có vụ việc này, chúng tôi sẽ yêu cầu công an huyện Thạch Thành báo cáo, điều tra làm rõ", đại tá Bính nói.

*Tên các nhân vật đã được thay đổi.