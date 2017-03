Con gái dùng chày đập chết mẹ ruột để cướp tài sản

Cụ già xấu số

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18-2 (tức ngày 30 tết), anh Nguyễn Văn Nghĩa (ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đi về thấy cửa nhà khóa trái nên gọi mẹ mình là bà Phạm Thị Xê (80 tuổi) ra mở cửa nhưng không được. Nghi có chuyện chẳng lành xảy ra nên anh Nghĩa và một số người dân đã leo sân thượng để vào trong nhà kiểm tra. Khi mở cửa phòng ngủ, mọi người bàng hoàng phát hiện bà Xê nằm chết trong vũng máu dưới sàn nhà, tay chân bầm tím và đầu có nhiều vết thương.

Kiểm tra tủ trong phòng ngủ của bà Xê, phát hiện toàn bộ số nữ trang như vàng, kim cương và tiền mặt của nạn đã không cánh mà bay. Ngay lập tức sự việc được gia đình anh Nghĩa trình báo với cơ quan chức năng.

Căn nhà nơi Phin đập chết mẹ ruột mình.



Người nhà cho biết bà Xê bị bệnh cao huyết áp, sống cùng gia đình Nghĩa là con trai lớn của bà. Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, gia đình anh Nghĩa đi công việc tại huyện Vĩnh Cửu nên nhờ chị gái ruột là Nguyễn Thị Phin (57 tuổi, ngụ gần nhà) và chị dâu tên Hà đến trông coi mẹ giúp.

Dùng chày gỗ đập đầu mẹ đến chết

Nhận được tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Sau 7 ngày điều tra, ngày 26-2, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Phin là nghi can của vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Phin khai nhận, vào ngày 18-2 (tức ngày 30 tết), cùng chị Hà (con dâu bà Xê) đến dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cho bà Xê. Sau đó, cả hai cùng về để cho bà Xê nghỉ ngơi. Được một lúc, Phin quay lại nhà mẹ hỏi vay tiền. Bị bà Xê từ chối nên Phin đã nảy sinh ý định giết chết mẹ để cướp tài sản. Phin xuống nhà bếp lấy một cái chày (loại chày giả hành, tỏi) quay trở lại đập liên tiếp vào đầu bà Xê cho đến khi bà bất tỉnh, gục chết tại chỗ. Tiếp đó, Phin lục tủ quần áo của bà Xê lấy toàn bộ trang sức gồm nhẫn kim cương, lắc tay, dây chuyền, đô la và tiền mặt. Tổng trị giá tài sản hơn 100 triệu đồng.

Phin đem tài sản cướp được của mẹ về nhà cất giấu một ít, số còn lại mang lên Biên Hòa bán lấy tiền trả nợ, đóng hụi và chi xài cá nhân.

Túng quá hóa liều

Theo những người hàng, bà Xê có sáu người con. Phin là con thứ hai của bà Xê. Xê đã ly dị chồng và được bà Xê xây cho một căn nhà gần nhà mình. Hiện Phin nhận giữ trẻ tại nhà cho một số hộ dân trong xóm. Phin đã ly hôn từ lúc còn trẻ và có hai người con trai đã lập gia đình riêng. Thỉnh thoảng bà Xê vẫn cho Phin tiền chi tiêu và trả nợ.

Tuy nhiên Phin là người ham mê cờ bạc, đề đóm, nợ nhiều người với số tiền lên đến gần 100 triệu đồng. Gần tết do bị chủ nợ hối thúc đe dọa nên Phin đã ra tay sát hại mẹ để cướp tài sản trả nợ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.