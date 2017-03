Con gái giết mẹ ruột để cướp tiền, vàng

Theo thông tin ban đầu, chiều 18-2 (tức 30 tết), người thân của bà PTS về nhà thì thấy cửa khóa ngoài. Sau khi mở cửa vào bên trong thì họ phát hiện bà S. nằm dưới nền nhà, đầu bị chảy máu nên báo cơ quan công an. Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi công an xác định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, vỡ hộp sọ do có tác động ngoại lực. Quá trình điều tra, công an xác định nghi can chính là Nguyễn Thị Phin, con gái của bà S.

Tại cơ quan công an, Phin khai ngày 30 tết đến nhà mẹ thì thấy mọi người trong nhà đều đi chúc tết, chỉ còn một mình bà S. ở nhà. Do cần tiền tiêu xài và đóng hụi nên Phin đã ra tay sát hại mẹ để lấy tiền và vàng mang đi bán.

VĂN NGỌC