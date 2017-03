Con hỗn chiến, bố đến can bị đánh mù mắt

Sự việc được xác định, tối ngày 4/9/2010, Nguyễn Văn Tích (SN 1994 - con anh Việt) cùng với 3 người bạn cùng lứa rủ nhau xuống quán cà phê Đức Ba Thôn trên địa bàn xóm Biên Quảng (xã Thanh Giang). Tại đây, nhóm của Tích xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác dẫn đến cuộc "nói chuyện" bằng gậy.



Một mặt đứng hỗ trợ cùng bạn, mặt khác liên lạc về cho bố là Nguyễn Văn Việt xuống ứng cứu. Nhận được điện thoại của con trai lúc 23 giờ đêm, anh Việt gọi thêm vài người đi cùng và cấp tốc tới hiện trường.



Đến nơi, thấy hai bên đang hỗn chiến anh Việt can ngăn hai bên dừng lại. Bất ngờ anh bị nhóm thanh niên xã Thanh Giang lao đến vụt một gậy vào mặt, trúng vào vị trí mắt trái. Thấy nạn nhân gục xuống, nhóm thanh niên xã Thanh Giang mới chịu bỏ đi.

Anh Việt nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Nghệ An chiều 7/9

Nạn nhân ngay sau đó được đưa đi bệnh viện xã cấp cứu và chuyển xuống bệnh viện đa khoa Nghệ An theo dõi, điều trị. Hôm 7/9, bệnh viện này kết luận anh Việt bị mù hoàn toàn con mắt bên trái và không còn cơ hội chữa trị.



Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Bá - Trưởng công an xã Thanh Giang cho biết, sự việc xảy ra đã 3 ngày nhưng hôm nay phía cơ quan điều tra mới nhận được đơn gia đình bị hại. Cơ quan này lập tức phối hợp với Công an huyện Thanh Chương vào cuộc điều tra làm rõ. Bước đầu xác định 4 nam thanh niên xã Thanh Giang liên quan tới vụ việc.





Theo Hồng Thắng (VTC News)