Con lái công nông, lật xe đè chết mẹ ruột

Chiều ngày 10-7, ông Võ Tấn Thảo, Trưởng Công an xã An Mỹ (huyện Tuy An, Phú Yên) cho biết: một vụ tai nạn xe công nông vừa xảy ra tại địa phương, làm một người chết.

Trước đó, lúc 11 giờ 30 sáng 10-7, anh Võ Tấn Thanh (24 tuổi) điều khiển xe công nông chở đầy củi, lưu thông trên đường thôn Hòa Đa, xã An Mỹ.

Đến đoạn qua Bầu Súng, thôn Hòa Đa, xe mất thăng bằng nên đã lao xuống bờ ruộng làm bà Đỗ Thị Bông (48 tuổi) mẹ của anh Thanh đang ngồi trên xe bị vùi dưới ruộng, củi đè lên người. Người đi đường đã cùng nhau dỡ củi, đưa bà Bông đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng đến nơi bà Bông đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe công nông của bà Đỗ Thị Bông mới mua, chưa có giấy phép lưu hành; bản thân lái xe Võ Tấn Thanh cũng mới tập lái, chưa có giấy phép. Sau khi tai nạn xảy ra, một số người đã tự ý đẩy xe lên bờ rồi chạy xe đi ẩn trốn. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.



Theo Trúc Tâm (NLĐO)