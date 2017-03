Cơn lốc "ma túy đá" ở Hà Tĩnh: Từ ảo giác đến tội ác

Ma túy đá tàn phá nghiêm trọng sức khoẻ, nghiêm trọng hơn nó gây ảo giác. Người sử dụng dễ dẫn đến hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi. Nhiều vụ trọng án, nhiều tội ác đau lòng đã xảy ra từ hệ lụỵ của loại ma tuý chết người này…

Theo số liệu thống kê 9 tháng đầu năm 2013, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ trên 70 vụ, bắt giữ gần 100 đối tượng sử dụng ma túy đá. Các đối tượng này thường tập trung theo nhóm vào các nhà hàng, khách sạn, các quán bar, quán karaoke… để "đập" đá. Thiếu tá Phạm Việt Cường- Phó trưởng Phòng CSĐT TP về ma túy cho biết, chính vì nhiều cảm giác, tạo hưng phấn với cảm giác bay bổng nên ma túy đá đã thu hút nhiều thanh niên thích đua đòi, sống buông thả, bất chấp hậu quả xảy ra. Nếu tệ nạn ma túy trước đây đa phần là nam giới thì hiện nay số người sử dụng ma túy dạng đá cũng có không ít là nữ giới tham gia và tuổi đời còn rất trẻ, đi "đập đá" thâu đêm suốt sáng.

Trung tuần tháng 4/2013 Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Công an thị trấn Xuân An tiến hành khám xét, bắt giữ 25 đối tượng sử dụng trái pháp chất ma túy tại khách sạn Việt - Lào ở khối 1 thị trấn Xuân An. Tại hiện trường có 15 nam, 9 nữ ở độ tuổi từ 18 đến 30 đang say sưa quay cuồng trong tiếng nhạc thác loạn, khi lực lượng Công an ập vào nhiều tên còn đang phê thuốc chửi bới om xòm.

Tiến hành khám xét tại hai phòng của khách sạn, cơ quan Công an đã thu giữ 64 viên ma túy dạng nén viên tròn; 2 túi nilon đựng chất bột màu trắng là ma túy tổng hợp dạng đá, nhiều dụng cụ đập đá và gần 60 triệu đồng tiền mặt, 11 xe máy và nhiều điện thoại di động. Cũng trong thời gian này, Công an TX Hồng Lĩnh đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh bắt quả tang tại phòng 506, khách sạn ASEAN 4 đối tượng đang có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 gói heroin; 1 gói ma túy đá; 2 bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy đá.... Tại phòng 105 khách sạn Thiên Phú ở xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ một nhóm đối tượng đang sử dụng ma túy đá, thu giữ 2 gói màu trắng là ma túy đá; 1 bộ coóng dùng để sử dụng ma túy.

32 tuổi, không có công ăn việc làm ổn định, đua đòi theo đám bạn, B. P. H. (ở TP Hà Tĩnh) đã thử và nghiện ma túy đá. Vì không có tiền để "đập" đá, từ chỗ sử dụng, H. đã tham gia vận chuyển ma túy cho các "ông chủ". Khi bị lực lượng Công an bắt giữ, lúc đó H. mới thực sự tỉnh ngộ và đi cai nghiện. H. thành thật nói với chúng tôi: "Khi chơi ma túy đá gây cho người chơi cảm giá "ảo", "ngáo đá" và khi chơi không ý thức được tác hại của nó vì không nghĩ nó gây nghiện như các loại ma túy khác".

Nhiều người quan niệm chơi ma túy đá không gây nghiện, nó chỉ gây hưng phấn tức thời, giải trí cho vui, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế nhưng thực tế ngược lại, mặc dù âm thầm, không vật vã như heroin nhưng ma túy đá gây nghiện dai dẳng, khó bỏ và sức tàn phá ghê gớm. Khi sử dụng ma túy đá nó sẽ gây ra nhiều ảo giác, hủy hoại não bộ gấp nhiều lần so với thuốc lắc dẫn đến loạn hành vi và ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng, làm cho người dùng không điều khiển được hành vi của mình, dễ gây án.

Ông Nguyễn Đình Diệu, Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Cũng như các loại ma túy khác, ma túy dạng đá gây ra tai biến nặng nề hơn, có thể gây teo não, làm cho con người ngu muội, không hiểu về quá khứ, không kiểm soát được hành vi của mình. Tác hại của nó là hết sức ghê gớm, ảnh hưởng đến tâm sinh lý thần kinh và đời sống sau này của người sử dụng. Gần đây nhất, ngày 8/10, một vụ việc nghiêm trọng gây náo loạn bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh; đối tượng Nguyễn Anh Tùng (25 tuổi) ở huyện Hương Khê khi đang điều trị tại phòng số 1, Khoa Cấp cứu - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) đã lên cơn điên loạn, sau đó cầm kéo, khống chế, bắt giữ một bệnh nhân khác, đồng thời đe dọa giết con tin. Theo nhận định của các bác sỹ, đối tượng bị "phê" thuốc, ảo giác ma túy nên đã gây ra sự việc trên. Ông Nguyễn Hữu Hương, Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn - Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh: "Tình hình tệ nạn đưa vào trung tâm càng ngày càng phức tạp, trước đây thì chúng sử dụng bằng loại ma túy heroin, tiêm chích nhưng vừa rồi nổi lên tầng lớp thanh thiếu nhi ở địa phương đập đá ở các nhà hàng, khách sạn".

Có lẽ ai cũng biết hệ lụy của ma túy thường kéo theo các loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật, thậm chí giết người cướp tài sản để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Và điều dễ nhận thấy nhất là các con nghiện thường khi hết tiền sử dụng ma túy là trực tiếp tham gia vào các vụ mua bán trái phép chất ma túy để thõa mãn cơn nghiện. Để đẩy lùi tệ nạn ma túy, đặc biệt là tình trạng sử dụng ma túy đá trong giới trẻ hiện nay đòi hỏi bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng Công an thì rất cần có sự chung tay giúp sức của cộng đồng, trong đó có vai trò của gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội trong công tác quản lý, giáo dục con em mình hiểu rõ tác hại do ma túy gây ra...



Theo Lý Hùng Vũ (CAND)