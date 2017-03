Con mâu thuẫn nợ nần, bố bị đâm trọng thương

23h ngày 17-12, do mâu thuẫn vay nợ, Trần Minh Trang (SN 1981, trú tại nhà số 9 chung cư Đóng Tầu, Thịnh Liệt, Hoàng Mai) cùng một số đối tượng đến nhà Đặng Tiến Dũng (SN 1981, trú tại tổ 30A, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) để đòi nợ.



Do Dũng không có nhà, Trang ép bà Thường (mẹ của Dũng) viết giấy vay nợ. Biết sự việc trên, Dũng cùng một số đối tượng đi tìm Trang để giải quyết. Khi đến trước nhà số 5, chung cư Đóng Tầu, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, hai nhóm của Dũng và Trang gặp nhau, xảy ra cãi vã, xô xát đánh nhau.



Khi ông Trần Văn Tiên (SN 1959, ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai là bố của Trang) có mặt tại nơi xảy ra xô xát, bị 1 đối tượng (đang xác minh) đâm 1 nhát vào bụng.



Ông Tiên bị thủng đại tràng và bàng quang, đang cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn. Công an quận Hoàng Mai đang tổ chức điều tra, làm rõ.



Theo Ngọc Dư (ANTĐ )