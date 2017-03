Con nghiện game sát hại bà lão rồi đốt xác phi tang

Sáng nay, 1-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội cho biết đã phá vụ trọng án giết người, cướp của mà ban đầu ngỡ rằng chỉ là một vụ cháy nhà chết người.

Sự việc bắt đầu khoảng 2h20 ngày 27-10 khi xảy ra cháy tại cửa hàng chơi game (dạng xèng) ở số 96 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Khi dập tắt lửa, lực lượng Cảnh sát PCCC phát hiện bà Bùi Thị Vân (SN 1953, quê ở Giao An, Giao Thuỷ, Nam Định) đã chết trên giường. Bà Vân lên trông coi con cho chủ cửa hàng này.

Trước những dấu hiệu bất thường không giống như các vụ cháy do hỏa hoạn khác, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Thanh Xuân tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát kỹ các dấu vết quan trọng.

Cán bộ điều tra đang khám nghiệm hiện trường vụ án

Qua điều tra khám phá, đến 12h ngày 31-10, Phòng CSĐT tội phạm đã bắt Nguyễn Anh Vũ (SN 1984, trú tại ngõ 762 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tại xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận khi đang ở nhờ nhà người anh họ.

Đấu tranh khai thác, Vũ khai nhận, hồi 20h20 ngày 26-10, Vũ đi xe máy Angel BKS 29F2-0429 đến quán này chơi. Thời điểm này chỉ có bà Bùi Thị Vân trông coi.

Do mải mê trò điện tử đỏ đen, Vũ đã bị thua tới 1,3 triệu đồng. Hết tiền nên Vũ đã đặt xe máy bà Vân để đi vay tiền trả.

Một lúc sau, Vũ đưa bà Vân 600.000 đồng và 1 điện thoại di động cho bà Vân để chuộc xe máy về.

Tuy nhiên, bà Vân không đồng ý nên hai bên đã cãi nhau. Vì đây là chiếc xe Vũ đi mượn và chủ xe yêu cầu trả ngay nên Vũ đã xin bà Vân cho nợ tiền.

Bị từ chối, Vũ đè bà Vân xuống giường, dùng áo quấn chặt quanh mặt nạn nhân.

Thấy bà Vân vùng vẫy, Vũ đè 2 chân lên 2 tay bà Vân và dùng gối đậy kín mặt người bị hại, rồi dùng tay đấm vào đầu và mặt người phụ nữ yếu đuối cho đến khi nạn nhân bất động.

Khi bà Vân tắt thở, Vũ để xác nạn nhân nằm ngay ngắn trên giường, quấn chăn, quần áo và màn quanh người nạn nhân rồi châm lửa đốt.

Sau đó, Vũ cướp 1.040.000 đồng, 1 điện thoại di động của bà Vân, lấy xe máy và bỏ trốn.