Con nghiện lăng mạ, hành hung phó trưởng công an phường

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Ngô Phát Lợi (SN 1994, ngụ đường 2/4, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang) để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”. “Nạn nhân” của Lợi chính là đống chí Nguyện Sỹ Hân - phó trưởng công an phường Vạn Thắng, TP Nha Trang.



Theo thông tin điều tra ban đầu, 20h đêm 12/9 bà Nguyễn Thị N (SN 1955, là mẹ ruột của Lợi) đến công an phường Vạn Thắng nhờ cơ quan này can thiệp vì con trai của bà, tức Lợi đang phê ma túy tại nhà và có biểu hiện quậy phá. Được biết trước đó Lợi đã từng nhiều lần phê ma túy, không kiểm soát được hành vi đã chém người gây thương tích và trộm cắp tài sản tại địa phương.



Lúc này trực ban công an phường yêu cầu bà N về lấy tình cảm khuyên nhủ con trai và sáng mai hãy đưa Lợi đến công an phường để giáo dục.



Đến khoảng 8h sáng hôm sau (tức 13/9) bà N hớt hơ hớt hãi chạy đến trụ sở công an phường Vạn Thắng để trình báo là trong lúc đưa Lợi lên công an phường làm việc theo yêu cầu thì Lợi đã nhảy khỏi xe, bỏ trốn vào tiệm internet ở số 131/29B đường 2/4, phường Vạn Thắng và cố thủ bên trong. Lúc này đồng chí Nguyễn Sỹ Hân - phó trưởng công an phường Vạn Thắng đến tiệm Internet để mới Lợi về làm việc.



Tại đây Lợi lớn tiếng thóa mạ đồng chí Hân rồi lao vào hành hung vị phó trưởng công an phường. Được sự trợ giúp của anh Hiếu (là chủ tiệm Internet), cuối cùng đồng chí Hân đã khống chế, áp giải đưa Lợi về trụ sở để giải quyết.



Xác định hành vi của Lợi là tái phạm nhiều lần gây nguy hiểm và mất trật tự xã hội tại địa phương, nên công an phường Vạn Thắng đã bàn giao cho công an TP Nha Trang để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Mới đây công an TP Nha Trang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Phát Lợi về hành vi “chống người thi hành công vụ”.



