Con nghiện xin tiền, bị bố bóp cổ đến chết

Ngày 1-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) phối hợp Công an quận Đống Đa điều tra vụ giết người, bắt Võ Tuấn D. (SN 1949, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) về tội giết người.

Điều đau lòng, nạn nhân lại chính là con ruột của ông D., là Võ Tuấn C. (SN 1978).

C. là đối tượng mới được tha tù về tháng 5 vừa qua và cũng là con nghiện. Sau khi bỏ nhà đi 3 ngày, đến 22 giờ ngày 31-5, C. về nhà gọi cửa. Ông D. ra mở cửa thì C. xin tiền ông D. Ông D. kiên quyết không cho. Lời qua tiếng lại, C. đã dùng khoá cửa đánh bố.

Ông D. tránh được và giật được khoá từ tay C. Trong cơn nóng giận, ông D. đã dùng khoá đánh liên tiếp vào đầu, bóp cổ C. đến chết rồi đến trụ sở công an tự thú.