Còn nhiều hạt sạn trong ngành kiểm sát

Hạn chế oan sai nhưng không sót người, lọt tội Mới đây, Viện trưởng VKSND tối cao Trần Quốc Vượng đã có dự thảo chỉ thị nêu rõ ngành kiểm sát cần làm tốt hơn nữa công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội, hạn chế để lọt tội phạm nhưng không làm oan người vô tội. Muốn vậy, VKS phải tăng cường các biện pháp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. VKS phải làm tốt khâu kiểm sát việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tránh để khởi tố rồi sau đó đình chỉ vì bị can không có tội, hạn chế tình trạng lạm dụng bắt khẩn cấp, bắt không đúng phải trả tự do rồi xử phạt hành chính... Thông qua giải quyết án, viện tổng hợp và phân tích những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để kiến nghị hoàn thiện pháp luật và cơ chế quản lý. Viện tiếp tục hoàn thiện để trình đề án tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ của viện trong tiến trình cải cách tư pháp. Viện cần nghiên cứu, hoàn thành bước một và tổ chức lấy ý kiến toàn ngành dự thảo sửa đổi Luật Tổ chức VKSND năm 2002, trình Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên; tổng kết thực tiễn, đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện Bộ luật Tố tụng hình sự...