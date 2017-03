Còn nhiều lao động bên Nga “kêu cứu” xin về

Tiền lương không vừa tiền phạt

Hiện tại, 36 lao động này đang phải tạm trú ở Trung tâm thương mại Emeral (Matxcơva) để chờ được về nước. Số lao động này được Tổng công ty Thép VN đưa sang Nga thành hai đợt vào thời điểm cuối tháng 12/2008 và đầu tháng 1/2009.

Hợp đồng của họ được Tổng công ty Thép VN ký với Công ty TNHH APC tại Nga để làm việc trong ngành xây dựng.

Theo đơn “giải cứu khẩn cấp” viết từ Matxcơva ngày 12/6/2009, lao động Chu Văn Quân (quê tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh) cho biết, từ tháng 1 đến tháng 5/2009, Công ty APC không thanh toán tiền lương cho lao động, trong khi làm việc không có bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động.

Cũng theo trong đơn thư kêu cứu, đến ngày 29/5/2009, Công ty APC đã có thư khẳng định gửi tới 36 lao động nêu rõ APC chấp nhận hủy bỏ hợp đồng. Ngày 30/5 là thời điểm APC đơn phương chấm dứt hợp đồng…

Nguyên nhân đơn phương hủy hợp đồng lao động với 36 lao động, theo phía APC đưa ra là không tuân thủ hợp đồng lao động. Nhưng theo phản ánh từ các lao động này với VietNamNet thì: Phía APC tìm mọi cách bắt lỗi, quy trách nhiệm và phạt tiền nhằm nhanh chấm dứt hợp đồng.

Lao động Nguyễn Hùng Vỹ cho biết: “Trong 5 tháng làm việc bên Nga thì tháng 1, 36 người không những không có lương mà còn bị phạt 1.443 USD vì theo đại diện APC, do chúng tôi đã làm hỏng công trình xây dựng biệt thự 5022. Tiền lương của tôi từ tháng 2 đến tháng 4 là 1.500 USD nhưng do bị trừ tiền phạt tháng 1 là 1.143 USD, nên sau 5 tháng tôi chỉ còn lại…67 USD”.

Xong việc về sớm cũng bị phạt

Điều đáng nói là trong số 36 lao động tại Nga kêu cứu về nước thì tất cả đều không được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ và kỹ năng sống trong môi trường nước ngoài.

Ông Đặng Văn Việt, Giám đốc Trung tâm hợp tác lao động với nước ngoài (Tổng Công ty Thép VN) cũng đã thừa nhận thiếu sót này. Chính những “thiếu sót” đã dẫn đến hậu quả 36 lao động bị Công ty APC qua mặt và ép lao động vào thế đường cùng.

Trong hồ sơ lao động gửi về nước có những biên bản xử phạt về các lỗi không đúng quy định như phân công dọn rác mà không thực hiện. Lỗi lớn hơn là khi tham gia làm việc tại công trường, cứ hoàn thành xong công việc là lao động về trước thời gian cho phép. Tất cả những sai phạm quy định này, phía APC đều lập biên bản. Trong đó có cả những lỗi bị phạt tiền khá nặng so với mức lương của công nhân.

Cụ thể, trong những lỗi bị phạt tiền, có những tháng lao động bị phạt không có tiền lương như tháng 1, tháng 2. Ngoài ra, do lỗi chung mà phía Công ty APC gán vào mỗi lao động bị trừ 1.143 USD.

Trao đổi với VietNamNet, ông Đào Công Hải - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) cho biết: "Cục mới nhận được thông tin và sẽ có công văn yêu cầu bên Trung tâm hợp tác lao động với nước ngoài của Tổng công ty Thép VN xử lý kịp thời. Trong một tuần, kể từ ngày nhận được công văn của Cục, bên Trung tâm phải có công văn trả lời".

Ông Hải nhấn mạnh, trước hết doanh nghiệp phải cử đại diện sang Nga tìm việc làm mới cho lao động để tránh thiệt hại cho cả hai bên. Còn nếu lao động chỉ muốn về nước thì trách nhiệm của doanh nghiệp phải đưa lao động về.

Ông Hải cũng cho biết thêm, hiện tại có trên 1.000 lao động phải chuyển việc tại Nga do khủng hoảng kinh tế.

"Do ảnh hưởng của nền kinh tế, các ngành như công nghiệp ô tô, xây dựng, dệt may hiện cũng đang khó khăn nên chưa phải là lĩnh vực an toàn đối với các lao động xuất khẩu” - ông Hải cảnh báo.