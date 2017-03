Con nhốt cha ruột

Công an xã: đó là chuyện nội bộ gia đình Ông Lê Hoàng Giang, trưởng Công an xã Hậu Thành, cho biết cách đây vài tháng ông có đến gia đình ông Chính vận động các con thả ông ra nhưng họ không đồng ý. Theo ông Giang, chuyện các con nhốt cha là chuyện nội bộ của gia đình nên công an xã chỉ động viên thôi chứ không xen vào được.