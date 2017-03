Con nợ 10 tỷ bỏ trốn, cả phố hoang mang

Những ngày cận Tết, hàng chục người dân sống tại khu phố Thắng Lợi 2 (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đang mất ăn mất ngủ vì không thể lấy lại số tiền đã cho một người phụ nữ trong khu phố vay mượn.

Điều đáng nói, người phụ nữ này đã vay của nhiều người với số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng và hiện không có khả năng chi trả.

Ngôi nhà của bà Đào đóng chặt cửa suốt ngày.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Liên, một nạn nhân, cho biết chủ nợ là bà Nguyễn Thị Xuân Đào (40 tuổi, ngụ tại 22/18 khu phố Thắng Lợi 2).

Khoảng tháng 10/2013, bà Đào nói với nhiều người trong khu phố rằng chồng bà là ông Tô Thành Danh đang cần một số vốn lớn để buôn bán đồ điện.

Bà hỏi mượn nhiều người với số tiền lớn. Thấy bà Đào trung thực, lại có nhà cửa khang trang nên nhiều người cho bà Đào vay tiền làm vốn.

Cứ thế, bà vay tiền của rất nhiều người trong xóm. Nhiều người khi cho vay còn viết giấy tay, nhưng có người vì quá tin tưởng cho bà Đào vay mà không cần giấy tờ.

Tới ngày 7/12/2013, đến hạn, nhiều người không thấy bà Đào trả tiền, đến nhà thì phát hiện cả gia đình đã bỏ trốn, nhà đóng chặt cửa.

Khi những người này ngồi nói chuyện với nhau thì mới tá hỏa khi biết, bà Đào đã vay tiền của 20 gia đình trong xóm, với số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng.

Có người còn cho bà Đào mượn số tiền lên đến 1, 6 tỷ đồng. Một số người cho mượn tiền có viết giấy tay, có chữ ký của bà Đào, liền làm đơn tố cáo lên công an địa phương.

Khi người dân đang hoang mang không biết bà Đào đi đâu thì đến ngày 26/12 bà Đào trở về nhà. Lúc này bà gọi điện cho những người đã mượn tiền lên công an phường để thương lượng, viết giấy cam kết hứa sẽ bán nhà để trả nợ.

Bà Đào kể, cách đây 3 năm, bà đang bán tạp hóa ở nhà một mình thì có bốn người đàn ông đến lôi bà vào trong phòng, lột hết quần áo để chụp ảnh khỏa thân.

Những người này dọa tống tiền, bắt bà mỗi tháng phải giao nộp cho chúng từ 30 đến 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, có lúc bà Đào lại nói do làm ăn thua lỗ, bị giật tiền, mất sạch vốn. Những người trong xóm thấy vậy thương tình nên mỗi người bớt một ít nợ để bà Đào xoay tiền chi trả theo đúng cam kết vào ngày 15/1/2014.

Ngày 13/1/2014, bà Đào đến công an phường trình báo và tuyên bố không còn khả năng trả nợ. Hai ngày sau, người dân trong xóm tá hỏa khi phát hiện bà Đào đã bỏ trốn, không trả tiền đúng ngày trong giấy cam kết.

Bức xúc vì bị lừa, hàng chục người kéo đến nhà bà Đào để xiết đồ đạc thì thấy căn nhà trống rỗng, tất cả đã được tẩu tán từ trước.

Nhiều người khóc ròng vì không biết hiện bà Đào đang ở đâu; những người từng vay tiền của người thân cho bà Đào mượn thì càng như “ngồi trên lửa”

Bà Đào viết giấy tay để mượn nhiều tiền của người dân trong xóm.

Ông Tạ Quang Tuân, cán bộ công an phường Dĩ An cho biết, ngày 18/12/2013 cơ quan công an có nhận được đơn tố cáo của 10 hộ gia đình cho bà Đào vay tiền.

Do đây là vụ việc dân sự nên ngày 26/12/2013 công an đã triệu tập bà Đào cùng các bên liên quan để giải quyết và bà đã viết giấy cam kết hứa đến ngày 15/1/2014 sẽ chi trả hết nợ.

Đến ngày trả nợ, công an mời nhưng bà Đào không lên. Do vậy, công an phường Dĩ An sẽ chuyển hồ sơ vụ việc lên công an thị xã để giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.