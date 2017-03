Con nợ “khủng” đã ra trình diện

Cơ quan CSĐT công an quận 3, TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ vỡ nợ cực lớn xảy ra trên địa bàn. Người bị tố cáo là bà Trần Thị Quỳnh Hoa (SN 1966, trú tại đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3) đã ra trình diện cơ quan công an để làm việc sau một khoảng thời gian dài… biến mất.

Theo thông tin sơ bộ, khoảng 7 năm về trước bà Hoa rủ nhiều người quen biết, bà con họ hàng mua các loại xe gắn máy tay ga như: SH, Air Blade… với giá rẻ hơn thị trường để bán lại kiếm lời. Riêng số khách hàng mua xe từ bà Hoa kể, xe gắn máy tay ga bà Hoa bán ra rẻ hơn thị trường 3 – 5 triệu đồng/chiếc; ban đầu bà này làm ăn rất uy tín, nhận tiền – giao xe đầy đủ.

Tuy nhiên trong giai đoạn cuối năm 2012 đến đầu năm 2013 bà Hoa làm ăn có dấu hiệu đổ bể khi nhận tiền nhưng giao thiếu hàng, thậm chí có người bà nhận tiền nhưng hoàn toàn không giao hàng. Còn một số đại lý mua bán xe, là chỗ bán xe tay ga cho bà Hoa thì cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ban đầu bà Hoa lấy xe, giao đủ tiền. Nhưng về sau thì bà Hoa lấy hàng nhưng giao thiếu tiền. Các đại lý vì muốn giữ mối, muốn lấy được khoản “gối đầu” trước nên phải giao thêm hàng và số nợ bà Hoa nợ từ họ ngày càng tăng cao. Nhiều người tố cáo, bà Hoa còn huy động tiền bạc của họ để buôn bán bất động sản, thỉnh thoảng hàng tháng bà Hoa có đưa cho họ chút ít tiền gọi là lãi do bán được đất.

Đến chiều và đêm 4-2 khi hay tin bà Hoa bỗng dưng biến mất, nhiều người đã không liên lạc được nên kéo đến nhà bà Hoa tại hẻm 658 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3 để vây hãm, đòi tiền. Hàng chục người cho biết đã bị bà Hoa chiếm đoạt tổng cộng khoảng 100 tỷ đồng. Ngay trong đêm cơ quan công an địa phương phải can thiệp để đảm bảo an ninh trật tự và hướng dẫn những nạn nhân của bà Hoa tiến hành khiếu nại, tố cáo theo đúng các quy định pháp luật.

Được biết sau khoản thời gian dài bỗng dưng… mất tích, mới đây bà Hoa đã ra trình diện tại cơ quan công an và làm việc. Đáng nói là phần lớn các nạn nhân làm ăn, giao dịch tiền bạc với bà Hoa không có giấy tờ chứng minh. Bước đầu bà Hoa thừa nhận chỉ chiếm đoạt của 3 người với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT công an quận 3 đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Quỳnh Hoa về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang củng cố hồ sơ, chuyển giao cho cơ quan CSĐT công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo An ninh thủ đô