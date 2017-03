Con nuôi đâm mẹ già để cướp tiền

Ngày 29/11, công an quận Lê Chân – Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát, đề nghị truy tố đối với Trần Biên Cương (SN 1973, trú tại Hàng Kênh – Lê Chân – Hải Phòng) về hành vi cướp tài sản.Theo tài liệu điều tra, khoảng 13h15 ngày 9/9/2010, tại số nhà 4/126 Hai Bà Trưng – An Biên – Lê Chân – Hải Phòng, Cương đã dùng dao nhọn đâm một nhát vào cổ bà Trần Thị Dương (75 tuổi, là mẹ nuôi của Cương, sống cùng nhà).



Sau khi gây án, Cương xô bà Dương ngã xuống nền nhà và lục soát túi quần bà mẹ nuôi, lấy được hơn 3 triệu đồng.Bà Dương cố sức hô hoán và được hàng xóm, công an giải cứu, đưa đi cấp cứu. Tên Cương cũng bị bắt ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Cương khai nhận: Do muốn có tiền mua ma túy sử dụng nhưng lại không dám hỏi xin tiền vì biết bà Dương sẽ không cho nên đứa con nuôi bất hiếu đã nảy sinh ý định dùng dao đâm mẹ già để lấy tiền.



Tính đến thời điểm gây án và bị bắt, Cương đã trộm cắp của hàng xóm và cầm cố của gia đình bà 13 cái xe máy.Giám định thương tích kết luận, bà Dương có vết thương ở vùng cổ bên trái, dài 4cm, sâu sát thành khí quản. Các thương tích trên người bà Dương làm giảm 15% sức khỏe.





Theo vnmedia, ANTĐ