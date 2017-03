Con rể “bí tiền”, quyết sát hại mẹ vợ

Chiều 5/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiến (21 tuổi, trú tại khu 3, thị trấn Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) về hành vi giết người, cướp tài sản. Sau 8 giờ tích cực điều tra, với sự phối hợp khẩn trương của Công an huyện Thanh Thủy, Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị nghiệp vụ, vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã được khám phá thành công, trả lại sự bình yên cho địa bàn.

Đối tượng Tiến. Trưa 4/3, như thường lệ, chị Nguyễn Thị Thu về thăm mẹ đẻ là bà Phạm Thị Vận (48 tuổi, trú tại khu 8, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy). Bước vào nhà, chị Thu phát hiện nhiều vết máu trên nền bếp, đồ đạc trong bếp và trong nhà có dấu hiệu bị lục soát… Chị Thu tá hỏa gọi mẹ và đi tìm xung quanh thì phát hiện một bình gas trên tấm bê tông thường dùng để đậy nắp giếng. Toàn bộ mặt giếng được trùm kín bởi một chiếc chăn len, xunh quanh còn có nhiều sợi dây điện. Chị Thu vội gọi hàng xóm xung quanh đến tìm kiếm và phát hiện thi thể của bà Vận ở dưới giếng… Thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng được Công an huyện Thanh Thủy chuyển đến Đại tá Hà Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Phòng PC 45 Công an tỉnh. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, Đại tá Lê Xuân Nghiệp, Trưởng phòng và các cộng sự nhận định, đối tượng gây án là người có quan hệ quen biết với nạn nhân. Điều này thể hiện ở việc đối tượng tìm cách ra tay đến cùng… Sau khi vứt xác bà Vận xuống giếng, kẻ thủ ác còn dùng khí gas và dây điện thọc xuống giếng. Một chi tiết khác nữa là bà Vận thường để chìa khóa tủ ở dưới một tấm ny-lông, đặt trên chiếc tủ của gia đình. Chiếc chìa khóa này khi khám nghiệm hiện trường vẫn ở vị trí cũ nhưng bên trong tủ đã bị lục soát. Quá trình xác minh, Phòng PC 45 được biết: Trước thời điểm xảy ra vụ án, bà Vận vừa mua một chiếc xe máy. Cũng vì chuyện này mà giữa bà Vận và người con trai út là Nguyễn Văn Huy thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, vì Huy đòi mang xe máy về Hà Nội sử dụng nhưng bà Vận không đồng ý vì Huy chưa có bằng lái xe. Quá trình điều tra, Huy được loại ra khỏi diện nghi vấn... Nghi vấn lúc này tập trung vào Tiến, con rể của bà Vận, chồng chị Thu. Tiến là thanh niên lười lao động nhưng lại đam mê cờ bạc. Đối tượng này từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị TAND Thanh Thủy xử 12 tháng nhưng cho hưởng án treo. Tháng 1/2013, Tiến lại phạm tội đánh bạc và đang chờ xử lý. Quá trình điều tra xác định: Trước đó, Tiến đã vay anh trai 10 triệu đồng với mục đích xin tại ngoại vì đang bị điều tra về tội đánh bạc. Song Tiến lại sử dụng số tiền này để đánh bi-a và bị thua hết. Bữa cơm tối 3/3, mẹ và vợ của Tiến tập trung phê phán Tiến về việc này, vì thế Tiến rất bí bách. Ăn xong, Tiến rời khỏi nhà và đi bộ sang nhà mẹ vợ, mục đích lấy trộm tiền. Khi Tiến đến nơi thì bà Vận đã đi nằm. Tiến đi vào bếp, cậy cửa và tạo ra tiếng động. Lúc này, Tiến phát hiện bà Vận từ trong nhà lao ra, liền vớ lấy thanh củi, vụt vào đầu bà Vận. Bà Vận kêu lên. Đối tượng liền cầm thanh củi vụt liên tiếp vào vùng đầu của nạn nhân. Khi thấy bà Vận nằm bất động, Tiến tìm cách phi tang xác nạn nhân. Tiến ra giếng, cạy miếng bê tông, kéo xác bà Vận thả xuống giếng. Lúc này, bà Vận tỉnh lại, quờ quạng túm vào vòi bơm, liền bị Tiến dùng dao chém đứt ống nhựa khiến bà Vận rơi xuống giếng. Đối tượng quay vào nhà đến chỗ căng dây phơi và tháo toàn bộ phần dây thép thả xuống giếng, sau đó đấu điện xuống nước. Vẫn chưa yên tâm, kẻ thủ ác xả gas xuống giếng và phủ kín chăn lên miệng giếng, sau đó vào nhà lục soát tài sản. Theo Xuân Mai (CAND)