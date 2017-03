Con rể chém bố vợ đứt lìa bàn tay

Sáng 17/10, công an huyện Bắc Trà My cho biết, đã tiến hành bắt giữ và ra quyết định khởi tố vụ án, bị can đối với Lê Xuân Hưng (SN 1969), trú tại thôn Hòa An, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My vì tội giết người.



Theo hồ sơ công an huyện bắc Trà My, sau hơn 4 ngày điều trị tích cực, các nạn nhân đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Sau khi gây án, tưởng họ đã chết nên Lê Xuân Hưng chạy về nhà đóng cửa và uống thuốc trừ sâu tự sát để trốn tránh pháp luật.



Lời khai ban đầu của người bị nạn và chính đối tượng Lê Xuân Hưng tại cơ quan điều tra: Do cha ruột bị bệnh nặng, nên chị Trần Thị Tuyết (SN 1973, là vợ Hưng) bỏ viêc nhà để chăm sóc cha.



Đến 21h ngày 13/10, chị Tuyết từ bệnh viện về nhà, đã bị Hưng lôi vào nhà khóa chặt cửa và dùng búa đóng đinh để sẵn đầu giường đập nhiều nhát vào đầu vợ. Rất may chị Tuyết giật được búa trên tay chồng. Ngay sau đó, Hưng dùng tay chân đánh đập dã man chị Tuyết.



Ông Trần Vũ Thành (sinh 1948), cha chị Tuyết ở nhà gần bên nghe tiếng kêu cứu đã chạy sang can ngăn. Do sức yếu vì vừa mới ở viện về, nên ông Thành đã bị Hưng dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, cổ, đứt lìa cánh tay trái.



Tưởng ông Thành đã chết, Hưng tiếp tục cầm dao đuổi theo vợ ra phía sau vườn, tiếp tục đánh. và chém nhiều nhát. Khi thấy chị Tuyết nằm bất động, tưởng chị đã chết, Hưng vào nhà khóa chặt cửa, viết thư tuyệt mệnh để lại và uống thuốc trừ sâu tự tử.



Nhận được tin báo khẩn cấp, công an đã có mặt tại hiện trường đưa hai nạn nhân và đối tượng đi cấp cứu



Đến sáng 17/10, tên Hưng đã hoàn toàn bình phục và bị bắt tạm giam. Hai nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch do nhiều vết chém trên người đang được điều trị tích cực tại khoa bệnh nặng - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.



Hiện vụ án đang được công an Bắc Trà My điều tra làm rõ và xử lý.





Theo Vũ Trung (VNN)