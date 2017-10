Con rể giết cha vợ đã ra đầu thú

Chiều 12-10, tin từ Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết đã bàn giao Đồng Hữu Phan Thiên Quốc, nghi can giết chết cha vợ cho Công an thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 10-10, Quốc đến nhà cha mẹ vợ là chủ Đại lý thức ăn gia súc Văn Đức (xã Bình Lộc, Long Khánh) để thăm vợ mới sinh con được 10 ngày. Tại đây, Quốc mâu thuẫn cãi nhau với vợ thì được cha vợ là ông Đinh Văn Đức (59 tuổi) can ngăn.

Lúc này, Quốc liền vào lấy con dao đâm trúng vùng cổ khiến ông Đức ngã gục. Đến tối cùng ngày, nạn nhân bị tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.

Sau khi gây án, Quốc điều khiển xe máy chạy đến thị xã La Gi lẩn trốn và đến chiều 12-10 thì đến Công an thị xã La Gi đầu thú.



Nơi xảy ra vụ việc

Được biết trước đó, vào buổi trưa 10-10, Quốc bị đưa đi kiểm tra ma túy và có kết quả dương tính. Khi cơ quan chức năng đang tiến hành lập hồ sơ để đưa đi cai nghiện bắt buộc thì chiều cùng ngày xảy ra án mạng trên.