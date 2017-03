Con rể lừa mẹ vợ hơn 3 tỷ đồng

Ngày 23/3, nguồn tin của Báo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Hà Nội, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 4 bị can gồm: Trần Minh Anh, trú tại phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vũ Cao Nguyên, cán bộ Công ty Chứng khoán Sài Gòn, Phạm Thị Bích Vân, cán bộ Công ty Chứng khoán Bảo Việt và Trần Thu Quỳnh, cán bộ Công ty chứng khoán Bảo Việt đều phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, ngày 31/7/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nhận đơn của bà Bùi Thị Minh (trú tại Yên Lạc, Hai Bà Trưng) tố cáo Trần Minh Anh (con rể bà) về việc mở tài khoản mang tên bà Minh và và tự ý rút hơn 3 tỉ đồng của bà để chiếm đoạt.

Theo đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngày 22/1/2007, Trần Minh Anh cùng bà Minh đến phòng giao dịch Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Hà Nội (BVSC) mở tài khoản giao dịch chứng khoán, bà Minh đã đưa hộ chiếu của mình cho Trần Minh Anh để nhờ làm các thủ tục.

Cùng ngày, bà Minh và BVSC ký kết bản hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, được cấp mã giao dịch. Tuy nhiên, Trần Minh Anh lại ký tên ở hợp đồng, giấy yêu cầu mở tài khoản và ghi tên bà Minh nhưng nhân viên của BVSC không phát hiện hành vi này.

Trần Minh Anh đưa bà Minh đến Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nộp vào tài khoản giao dịch chứng khoán của bà Minh 3,05 tỉ đồng. Trong thời gian này, Trần Minh Anh đã 19 lần rút tiền trong tài khoản của bà Minh với tổng số trên 3,48 tỉ đồng. Ngoài ra, Trần Minh Anh còn tự lập giấy ủy quyền của chủ tài khoản, giả mạo chữ ký của bà Minh để cho phép bản thân được sử dụng tài khoản này.

Đến ngày 6/3/2008, khi bà Minh đến Công ty BVSC rút tiền thì được thông báo toàn bộ số tiền đã được rút hết, chỉ còn 9,1 triệu đồng và một số cổ phiếu. Do đó, bà Minh đã làm đơn tố cáo.

Đối với các bị can Phạm Thị Bích Vân, Vũ Cao Nguyên và Trần Thu Quỳnh, cơ quan điều tra xác định đã có hành vi ký nhận vào giấy lĩnh tiền mặt để Trần Minh Anh rút tiền trong tài khoản của bà Bùi Thị Minh trước khi có giấy ủy quyền của bà Minh.

Ba bị can là cán bộ Công ty BVSC, được phân công nhiệm vụ trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, hướng dẫn khách hàng viết tờ khai yêu cầu mở tài khoản, ký hợp đồng giao dịch chứng khoán đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy trình, quy phạm được quy định trong điều lệ công ty và Luật Chứng khoán. Do đó, các bị can phải chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại cho mình gây ra.



