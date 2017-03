Con rể tưới xăng đốt vợ và mẹ vợ

Theo điều tra ban đầu, Sơn và vợ là chị NTK (28 tuổi, quê Vĩnh Long) buôn bán ở một ki- ốt khu phố Tân An (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An). Thời gian gần đây vợ chồng Sơn phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau.

Rạng sáng 23-2, Sơn đã khóa cửa ngoài nhốt vợ cùng mẹ vợ là bà Hoa ở trong ki-ốt rồi rưới xăng xunh quanh, phóng hỏa rồi bỏ đi. Lúc này mẹ con chị K phát hiện lửa cháy nhưng không thoát được ra ngoài được nên dùng nước có tại chỗ để xử lý và kêu cứu. Thấy vậy, chủ cho thuê ki-ốt đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa cùng một số người dân giúp cho mẹ con thoát ra ngoài và dập tắt ngọn lửa.

Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng điều tra, khám nghiệm hiện trường. Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi trên.