Con ruột trộm tài sản của bố mẹ

Trước đó, do thiếu tiền tiêu xài nên Lê Văn Mạnh đã bàn với Trần Thị Ái Trang về nhà bố mẹ đẻ của Trang để trộm cắp tài sản và được Trang đồng ý. Ngày 29-7, Trang đi xe khách từ TP Đà Lạt về nhà mẹ đẻ của mình là bà Phạm Thị Nga ở thị xã Gia Nghĩa, lợi dụng lúc cả nhà đi vắng, Trang đã đột nhập lấy trộm ba bức tượng gỗ Phúc-Lộc-Thọ và hai cặp lục bình bằng gỗ rồi bắt taxi về TP Đà Lạt giao cho Mạnh tìm nơi tiêu thụ.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định nghi phạm đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, khai thác đối tượng.

Đến ngày 21-8, Lê Văn Mạnh và Trần Thị Ái Trang đã thừa nhận hành vi của mình. Đối với Trần Thị Ái Trang, do bị can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi trộm cắp tài sản.