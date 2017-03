Con tin bị kề dao kể lại phút hãi hùng

Ngày 24-12, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can đối với Văn Đỗ Trung Tín (31 tuổi) và vợ là Võ Thị Anh Thư (32 tuổi) - cùng ngụ quận Thốt Nốt để điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật. Vụ án được giao cho Công an quận Thốt Nốt thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, đêm 23-12, Tín và Thư khống chế một chủ tiệm bán máy nổ tại quận Thốt Nốt, chở về trụ sở UBND TP Cần Thơ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 23-12, Công an phường Trung Kiên (Thốt Nốt) mời Tín về trụ sở làm việc vì nghi có liên quan một vụ trộm. Khi làm việc, Tín nói lung tung và xin đi uống nước rồi bỏ chạy vào nhà bà Vân (56 tuổi) gần đó nhờ gọi điện thoại. Lúc này, Tín đập bể cửa, dùng mảnh kính khống chế bà Vân khi công an có mặt và yêu sách đưa đến cho Tín một xe máy và đưa vợ tới để chở Tín về nhà.





Tín và hung khí dùng khống chế con tin. Ảnh: G.TUỆ



Yêu cầu của Tín được đáp ứng nhưng khi Thư vừa gặp chồng thì người này bất ngờ rút một con dao Thái Lan giấu trong người cùng chồng khống chế bà Vân.

Hai vợ chồng đưa con tin ra xe máy, Tín cầm lái, vợ ngồi sau kề dao và mảnh kính vào cổ bà Vân chạy lên TP Cần Thơ, đòi gặp giám đốc Công an TP Cần Thơ, phía sau công an âm thầm bám theo.

Vượt hơn 40 km, Tín dừng xe trước trụ sở UBND TP Cần Thơ, đòi gặp lãnh đạo.

Có mặt tại hiện trường, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ thuyết phục Tín. Đến khoảng 22 giờ đêm 23-12, trong lúc Đại tá Hạnh đang thuyết phục, công an ập vào khống chế Tín và vợ, giải thoát con tin an toàn.

Tại công an, vợ Tín tỏ ra tỉnh táo, riêng Tín liên tục nói lảm nhảm và có biểu hiện ngáo đá. Tín cho là mình bị nghiện, nhiễm HIV, muốn hai vợ chồng tự do… “Tha thì em bỏ đi, khóa cửa nhà…” - Tín lảm nhảm.

Theo Đại tá Hạnh, Tín có biểu hiện phê ma túy, làm xét nghiệm để xác định thông tin cơ sở báo lên là anh ta có khả năng nhiễm HIV.

“Trước mắt, hai chiến sĩ bị thương trong lúc khống chế vợ chồng Tín phải dùng thuốc chống phơi nhiễm và làm các thủ tục y tế để đảm bảo sức khỏe cho họ” - ông nói.