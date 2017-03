Con trai tìm thấy xác cha sau nửa năm mất tích

Sáng 11/8, nguồn tin từ Công an huyện Nam Đàn cho biết, khoảng 8 giờ sáng ngày 10/8, người dân xã Vân Diên đi nhặt củi trên núi Đụn, phát hiện một bộ xộ xương người nằm lộ thiên trên mặt đất.



Cùng ngày, Công an huyện Nam Đàn đã phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm thi thể và hiện trường.



Trên thi thể nạn nhân đã phân hủy là một bộ quần áo, có đeo dây thắt lưng, đi dép tổ ong.



Ngay sau đó, các phương tiện thôn tin đại chúng tại địa phương đã được báo thông tin trên. Cùng ngày, anh Nguyễn Văn Phẩm (SN 1991) trú tại xóm 4, xã Nam Lộc (huyện Nam Đàn, Nghệ An) lên hiện trường nhận dạng trang phục và cho biết thi thể chính là bố đẻ của mình có tên là Nguyễn Văn Quyền.



Anh Phẩm kể, bố bị bệnh tâm thần, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Lần cuối gia đình không tìm thấy ông Quyền vào tháng 2/2010.

Theo Quốc Huy (VNN)