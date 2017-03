Con tưới xăng đốt chết cha

Ông Nguyễn Huỳnh Đạo, hơn 60 tuổi, bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người đang nằm trên ghế đã bị con đẻ mình là Nguyễn Đức Thọ (SN 1984) tưới xăng đốt chết.

Theo thông tin ban đầu, Thọ bị bệnh lao và tiểu đường nặng đang ở với mẹ ở Bà Rịa – Vũng Tàu về nhà xin tiền ông Đạo nhưng không được, nên Thọ mua xăng về đốt ông Đạo, chết tại chỗ. Thọ đã bị Công an xã An Phú Tây bắt ngay sau đó và giao công an huyện tiếp tục điều tra.

Theo H.THU (SGGP)