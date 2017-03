Công an 2 tỉnh truy bắt nhóm bắn chết 3 người

Ngày 24-10, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng, dẫn đầu đã đến hiện trường vụ án ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) chỉ đạo việc điều tra, truy bắt nhóm hung thủ. Trước đó, Thượng tướng Dũng đã nghe các cơ quan chức năng tỉnh này báo cáo sự việc.

Thu giữ 10 khẩu súng trong nhà dân

Đại tá Nguyễn Ngọc Chương, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cũng có mặt tại hiện trường báo cáo với Thứ trưởng Phạm Dũng việc triển khai các biện pháp điều tra, xử lý vụ án.

Theo đó, công an tỉnh đã triển khai các mũi trinh sát, cơ động, công an xã vào hiện trường và phong tỏa các tuyến đường giáp ranh với huyện Bù Đăng (Bình Phước), khu vực biên giới. Các lực lượng nghiệp vụ cũng đã được huy động, triển khai để truy bắt các nghi can.

Đến chiều cùng ngày, các cơ quan nghiệp vụ cũng đã khám nghiệm tử thi ba nạn nhân, thu thập dấu vết hiện trường.

Công an tỉnh Đắk Nông xác định có bốn nghi can liên quan vụ nổ súng là Hoàng Văn Thắng, Đinh Viết Thọ và hai nghi can chưa xác định danh tính. “Hiện công an đã triệu tập ông Hoàng Văn Thắng, ngụ xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp đến lấy lời khai. Các nghi can gây án khác công an vẫn đang truy bắt” - lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức nói và ông này cho hay là tình hình trên địa bàn đã ổn định trở lại.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho hay đã chỉ đạo Công an huyện Bù Đăng, nơi giáp ranh với Đắk Nông phối hợp với công an tỉnh bạn chốt chặn, truy bắt nhóm người gây án. Bình Phước cũng tăng cường các trinh sát về địa bàn hỗ trợ tỉnh bạn.

Tiếp cận hiện trường từ huyện Bù Đăng (Bình Phước), chúng tôi ghi nhận nhiều lực lượng phối hợp với huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đang chốt chặn các ngả đường.

Ông Nguyễn Tiến Trọng, Chủ tịch xã Đắk Nhau (Bù Đăng), cho hay qua trao đổi, phía huyện Tuy Đức thông tin là công an huyện đã kiểm tra, thu giữ 10 khẩu súng tự chế tại một chòi rẫy của ông ĐVH ở sát khu vực xảy ra vụ án. “Các khẩu súng bị thu giữ có được các nghi can sử dụng gây án hay không, công an đang điều tra, xác minh” - ông Trọng nói.





Công an chốt chặn truy bắt các nghi phạm. Ảnh: ĐD







Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi. Ảnh: ĐD

Bắn xong không cho đưa đi cấp cứu

Liên quan đến các nạn nhân bị thương, BV Đa khoa Đắk Nông cho biết ba người bị trọng thương đã qua cơn nguy kịch, 12 người khác sức khỏe đang hồi phục.

Đang cấp cứu, bệnh nhân Điểu Ka (ngụ Bình Phước) cho hay khi nhóm công nhân lái xe đi giải tỏa đất thì anh ở trụ sở công ty. “Nghe tin anh em bị bắn, tôi chạy ra thì thấy nhiều người nằm la liệt trên đất, máu me bê bết. Tôi chạy ra dìu người bị thương rời khỏi hiện trường thì bị bắn vào lưng. Tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện” - nạn nhân Điểu Ka kể lại.

Một người dân cho hay sau khi bắn trọng thương nhiều người, những người nổ súng không cho đưa nạn nhân đi cấp cứu. Phải nhiều giờ sau, khi có đông người dân địa phương và lực lượng chức năng vào can thiệp, những người nổ súng mới bỏ đi.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy Đức, sáng 23-10, Công ty TNHH Long Sơn đóng trên địa bàn đưa người san ủi khoảng 0,5 ha đất do một số người dân xâm chiếm tại tiểu khu 1535, thuộc lâm phần của công ty. Khi san ủi, công ty không thông báo, phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân. Khi các công nhân đang lái xe ủi đất vào khu vực đất do ông Hoàng Văn Thắng lấn chiếm, hai bên tranh cãi và hàng chục người dân kéo đến, trong đó một số người dùng súng hoa cải bắn thẳng vào nhóm người của Công ty Long Sơn khiến ba người chết, 15 người bị thương.

Đắk Ngo và Quảng Trực của huyện Tuy Đức là điểm nóng về phá rừng, tranh chấp đất đai, khiếu kiện từ nhiều năm nay. Nhiều người đã bao chiếm, biến đất rừng thành nương rẫy rồi bán hoặc cho thuê. Khi doanh nghiệp được giao đất vào san ủi thì bị dân đập phá phương tiện, thậm chí tấn công lại lực lượng chức năng… “Thường trực tỉnh sẽ họp với các ban ngành chức năng để đưa ra các phương án xử lý cụ thể về tranh chấp đất đai tại khu vực này” - lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cho biết.