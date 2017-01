Công an An Giang bác thông tin bị can bị đánh chết

“Bị can Lê Thanh Sơn tử vong là do bệnh lý chứ không phải bị lực lượng công an đánh đập hay có bất cứ vi phạm nào khác đối với người này…”.

Trước đó, sáng 1-1, người dân thấy xe lôi chở quan tài có thi thể anh Sơn đi lòng vòng ở thị xã Tân Châu, An Giang. Khoảng 60 người theo sau, đòi vào trụ sở công an… Cơ quan chức năng đã giải thích về nguyên nhân dẫn cái chết của bị can và gia đình đồng ý đưa anh Sơn đi an táng.

Theo xác minh, ngày 9-8-2016, Công an thị xã Tân Châu bắt anh Sơn để điều tra về hành vi mua bán ma túy. Sáng 28-12-2016, anh Sơn ho, có dấu hiệu khó thở nên công an đưa đến BV Đa khoa Tân Châu rồi sau đó chuyển đến BV Đa khoa trung tâm An Giang để điều trị. Đến khuya cùng ngày, anh Sơn chết.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh Sơn tử vong do choáng, nhồi máu cơ tim và viêm phổi nhưng một số kẻ xấu kích động là anh Sơn bị công an đánh chết nên xúi đem quan tài đi gây rối…