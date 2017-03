Công an bao vây, đầu nậu đốt hàng ngàn cây thuốc lá phi tang

Chiều 19/8, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang điều tra xác minh một người chuyên mua bán thuốc lá lậu, khi bị phát hiện đã châm lửa đốt nhằm phi tang tang vật.

Trước đó, 13h cùng ngày, công an P.Tân Hiệp phát hiện xe ô tô loại 7 chỗ đi vào căn nhà D65 (tổ 16, KP.5, P.Tân Hiệp) do Hồ Sĩ Hùng (37 tuổi) làm chủ có biểu hiện nghi vấn nên đã áp sát kiểm tra. Tuy nhiên chủ nhà lập tức đóng kín cửa, cố thủ bên trong bất chấp yêu cầu mở cửa của lực lượng công an.

Thuốc lá lậu chất đống trong khu vực nhà bếp để đốt.

Khi công an đang tìm cách đột nhập vào bên trong để kiểm tra thì phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ căn nhà này. Cảnh sát PCCC lập tức được huy động phá cửa vào bên trong dập lửa. Khoảng 30 phút sau, trong lúc cảnh sát ra sức chữa cháy thì Hùng leo qua tầng 3 căn nhà để trốn thoát.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện hàng ngàn cây thuốc lá (gồm các loại Jet, Hero...) đã được chủ nhà chất thành đống giữa nhà, trong phòng vệ sinh và cả hành lang rồi châm lửa đốt. Một số vật dụng bên cạnh cũng bị lửa bén tới.

Thiếu tá Vũ Văn Nhiệm, Trưởng công an P.Tân Hiệp, cho biết do bị công an phát hiện hành vi buôn lậu nên chủ nhà đã châm lửa đốt số thuốc trên nhằm phi tang.

